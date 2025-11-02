Google Home si aggiorna alla versione 4.1

Google Home

Dopo il grande restyling di inizio ottobre, Google Home torna a far parlare di sé con la versione 4.1, un aggiornamento che punta a rifinire l’esperienza d’uso e correggere i problemi emersi con la release precedente. L’obiettivo non è introdurre funzioni rivoluzionarie, ma rendere più fluida e coerente la gestione quotidiana della casa intelligente — un passo necessario dopo la profonda revisione grafica introdotta con la 4.0.

L’update è in distribuzione progressiva su Android e iOS, e sarà installato automaticamente per chi ha attivato gli aggiornamenti automatici. Gli utenti più impazienti possono già scaricarlo manualmente dal Play Store e dall’App Store.

Miglioramenti di fluidità e stabilità

Il feedback degli utenti era chiaro: la versione precedente, seppur ricca di novità estetiche, soffriva di scorrimento lento, micro-lag e piccoli bug nella gestione dei feed video e dei dispositivi preferiti.

Con la versione 4.1, Google dichiara di aver ottimizzato l’interfaccia per renderla più reattiva, soprattutto su iPhone e iPad. Chi utilizza più telecamere collegate noterà caricamenti più rapidi dei flussi video in tempo reale e una maggiore stabilità durante il passaggio tra i vari feed. La sensazione generale è quella di un’app più snella, che risponde meglio ai comandi e riduce i tempi morti anche nella gestione dei dispositivi multipli o delle routine complesse.

“Ask Home” cresce con Gemini

Uno degli aspetti più interessanti dell’aggiornamento riguarda Ask Home, la funzione che sfrutta il modello linguistico Gemini per consentire interazioni vocali più naturali. Nella versione 4.1, questa capacità viene estesa a un numero maggiore di abbonati a Google Home Premium, permettendo di chiedere all’assistente non solo di eseguire comandi, ma anche di rispondere a domande contestuali o fornire riepiloghi giornalieri delle attività domestiche.

All’interno della sezione “Home Brief”, Google ha inoltre corretto un piccolo errore che mostrava informazioni datate come se fossero aggiornate al giorno corrente. Ora il riepilogo delle attività e delle notifiche è più preciso e ordinato, migliorando la comprensione dei dati mostrati.

In sostanza, Gemini diventa un assistente domestico più consapevole, capace di interpretare richieste complesse e fornire risposte più rilevanti, senza la necessità di passare da comandi rigidi o menu multipli.

Piccole correzioni che migliorano la quotidianità

Oltre ai fix principali, Google ha introdotto diversi ritocchi minori ma concreti. Uno dei più notati riguarda il pulsante “All on” nella sezione luci, che ora si comporta in modo più intelligente: si disattiva automaticamente quando non tutte le lampade sono effettivamente accese, evitando incoerenze nel controllo centralizzato dell’illuminazione.