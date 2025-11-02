EVO 250 di CoopVoce: giga, chiamate e SMS inclusi a 11,90€!

Se sei alla ricerca di un’offerta telefonica che unisca chiarezza, flessibilità e giga a volontà, CoopVoce con EVO 250 sembra avere tutte le carte in regola. L’idea alla base è semplice: fornire un pacchetto completo e senza sorprese, pensato per chi vuole navigare alla massima velocità senza preoccuparsi di limiti nascosti o costi extra. Con 250 Giga, minuti illimitati e 1000 SMS, questa offerta non lascia nulla al caso e si conferma ideale per chi usa internet, chatta, chiama e viaggia spesso in Europa o nel Regno Unito.

CoopVoce EVO 250: 250 Giga, minuti illimitati, 1000 SMS a 11,90€

La comodità non si ferma ai giga: puoi scegliere se mantenere il tuo numero oppure attivarne uno nuovo, e la SIM può essere fisica o virtuale tramite eSIM, così da completare tutto il processo online, senza costi di consegna. Il costo di attivazione è di 10 euro e include la spedizione se decidi di ricevere la SIM a casa. Per chi preferisce fare le cose di persona, invece, è possibile ritirarla in uno dei 900 punti vendita Coop distribuiti sul territorio, mantenendo lo stesso prezzo trasparente. Per chi è già cliente CoopVoce, passare a EVO 250 richiede solo un piccolo pagamento una tantum di 9,90 euro, rendendo il passaggio semplice e immediato.

Uno dei punti di forza più evidenti è la trasparenza nel rinnovo: EVO 250 si rinnova lo stesso giorno di ogni mese, e CoopVoce non ha mai aumentato le tariffe ai propri clienti. In più, durante i primi 30 giorni di viaggio in UE o nel Regno Unito, tutti i giga sono disponibili esattamente come in Italia, così da non limitare la navigazione quando sei fuori casa.

La rete CoopVoce garantisce una copertura affidabile al 99,8%, con tecnologia 4G, VoLTE per chiamate ad alta definizione e la possibilità di usare la connessione come hotspot gratuito per dispositivi smart. I servizi inclusi, come LoSai per assistenza via chat, app o telefono 24/7 e ChiamaOra, rendono il tutto ancora più pratico: puoi sapere subito chi ti chiama e gestire le chiamate in modo semplice e immediato. Il rinnovo automatico della ricarica completa il quadro, liberandoti dalla preoccupazione di rimanere senza credito.

Insomma, EVO 250 non è solo un’offerta telefonica, ma una soluzione pensata per chi vuole navigare, comunicare e viaggiare senza pensieri, con tutti i vantaggi di una rete moderna, sicura e flessibile. Con CoopVoce, il telefono smette di essere una preoccupazione e diventa davvero uno strumento che ti segue ovunque, sempre pronto e senza sorprese.