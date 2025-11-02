Mercedes Classe E elettrica, inizia la rivoluzione: avvistato il prototipo su strada

La Mercedes Classe E elettrica è pronta a raccogliere l’eredità della EQE. Un modello che non ha mai raggiunto i risultati commerciali sperati. Le prime foto spia mostrano un prototipo impegnato nei test su strada in Europa. Segno che il progetto è ormai in fase avanzata di sviluppo. Il debutto ufficiale è previsto tra il 2026 e il 2027. Già ora però emergono alcuni dettagli interessanti sul design e sulla tecnologia che caratterizzerà la nuova berlina.

Nonostante l’ampio camuffamento, il prototipo lascia intuire proporzioni più slanciate rispetto alla Classe C elettrica. Le maniglie tradizionali e gli specchietti laterali fanno pensare ad una scelta di stile più classica. Invece, il lato frontale dovrebbe riprendere l’impostazione della nuova GLC elettrica, con una griglia chiusa e una firma luminosa a stella. La carrozzeria mantiene il profilo tipico della Classe E, ma con qualche centimetro in più in lunghezza, probabilmente per migliorare l’abitabilità e ospitare un pacco batterie di dimensioni superiori.

Mercedes Classe E elettrica, tecnologia di bordo e prestazioni attese

Le immagini spia non rivelano gli interni. È molto probabile però che la nuova Classe E elettrica erediti la più recente evoluzione del sistema MBUX Hyperscreen, lo spettacolare cruscotto digitale a tutto schermo già visto sulla GLC elettrica. A bordo ci si potrà aspettare una combinazione di lusso e tecnologia, con materiali premium, connettività 5G e aggiornamenti software over-the-air.

Sotto il cofano, troveremo un’architettura a 800volt, capace di supportare ricariche ultra-rapide e tempi di sosta ridotti. Mercedes offrirà versioni con un singolo motore posteriore e varianti a doppio motore, dotate di trazione integrale e potenze che dovrebbero superare i 400CV nelle configurazioni più sportive. In più, non mancheranno sistemi di guida assistita di Livello 3 che permetteranno all’auto di muoversi in autonomia in determinate situazioni.

La futura Classe-E elettrica sarà venduta insieme alla versione endotermica, garantendo così una transizione graduale verso la mobilità a zero emissioni. Insomma, con questo modello, Mercedes mira a rafforzare la propria presenza nel settore delle berline premium elettriche, sfidando direttamente Tesla Model S, BMW i5 e Audi A6 e-tron.