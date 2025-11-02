Ad
ApprofondimentiNewsTV e Streaming

Google TV arriva negli hotel: ecco i dettagli

Nel 2026, Google TV potrebbe arrivare anche nelle camere di hotel. Scopriamo le informazioni riguardo tale iniziativa.

scritto da Margareth Galletta 2 Minuti lettura
Google TV

Di recente, è arrivata una notizia che promette di trasformare l’esperienza televisiva negli alberghi. Nel dettaglio, Google e DIRECTV hanno annunciato una nuova collaborazione. Il progetto, battezzato Advanced Entertainment Platform, punta a introdurre una versione rinnovata di Google TV. La quale è stata pensata per il settore dell’hospitality. L’iniziativa mira a colmare il divario tra le moderne abitudini digitali dei viaggiatori e l’offerta spesso datata delle strutture. Con tale piattaforma, gli ospiti potranno accedere direttamente a Netflix, Prime Video, Disney+ e ad altri servizi di streaming. Il tutto attraverso il televisore della stanza. Ciò senza dover ricorrere a dispositivi personali. Sarà, inoltre, possibile utilizzare Google Cast per trasmettere contenuti dallo smartphone alla TV. L’obiettivo, secondo le due aziende, è offrire un’esperienza coerente con quella domestica, ma ottimizzata per l’uso temporaneo tipico degli hotel.

Google TV arriva negli hotel: ecco come funziona

Sul piano tecnico, la nuova piattaforma manterrà la base di Google TV, ma l’interfaccia sarà riprogettata da DIRECTV. Il design punterà sulla semplicità e sull’immediatezza, con un menu essenziale, un numero limitato di applicazioni e la possibilità per ogni struttura di personalizzare loghi, messaggi di benvenuto e canali preferiti. A differenza della versione per uso domestico, non verranno mostrati suggerimenti basati sui gusti dell’utente, ma soltanto opzioni standard.

Particolare attenzione è stata riservata al tema della privacy. Gli utenti potranno collegarsi ai propri account tramite codici QR e il sistema provvederà alla cancellazione automatica delle credenziali al termine del soggiorno o, se necessario, ogni giorno. In alternativa, sarà possibile eliminare manualmente i propri dati prima del check-out. Una scelta che risponde alle crescenti preoccupazioni legate alla gestione delle informazioni personali in ambienti condivisi.

Anche se non è ancora noto quali catene alberghiere adotteranno per prime Google TV, la collaborazione con DIRECTV lascia intendere una diffusione capillare nel mercato statunitense. Il lancio ufficiale è previsto per il 2026, segnando un passo importante nella convergenza tra tecnologia domestica e industria dell’accoglienza.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Margareth Galletta

Ciao sono Margareth, per gli amici Maggie, la vostra amichevole web writer di quartiere. Questa piccola citazione dice già tanto di me: amo il cinema, le serie tv, leggere e cantare a squarciagola i musical a teatro. Se a questo aggiungiamo la passione per la fotografia e la tecnologia direi che è facile intuire perché ho deciso di studiare e poi lavorare con la comunicazione.