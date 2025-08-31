Ad
Google Orologio si rinnova con Material 3 Expressive

Google porta un restyling completo all’app di sveglie, timer e cronometro: più chiarezza, colori dinamici e un’interfaccia semplice

scritto da Ilenia Violante
Il lancio della versione 8.1 di Google Orologio segna l’arrivo di un ampio redesign che coinvolge tutti i principali strumenti dell’app. Si tratta di un aggiornamento coerente con la nuova filosofia grafica di Mountain View, il Material 3 Expressive, che negli ultimi mesi ha già interessato diverse applicazioni come Meteo, Calcolatrice e Google Foto.

Il cambiamento riguarda ogni sezione dell’app, a partire dalla scheda Sveglia. Qui il font diventa più sottile e i giorni selezionati per la sveglia sono stati spostati sopra l’orario. Il nuovo sistema usa “pillole ovali” per i giorni attivi e pulsanti squadrati con angoli arrotondati per quelli non selezionati. Anche la gestione dell’aggiunta o modifica di una sveglia cambia. Infatti non è presente più un pop-up, ma un foglio a comparsa con interruttori e tessere organizzate. In più, le sveglie attive ora colorano l’intera scheda con i tinte vivaci, aumentandone la leggibilità.

Google modifica Timer e Cronometro con Material 3 Expressive

La scheda Orologio internazionale viene rinominata e riorganizzata, l’orario locale ora appare più evidente, con meteo e data subito sotto. Le città aggiunte hanno tessere aggiornate, dove il meteo e il fuso orario sono riportati in maniera più compatta, mentre l’ora resta in primo piano.

Il Timer guadagna un pulsante di avvio persistente e cambia l’impostazione dei colori dinamici. Quando un conto alla rovescia è attivo, la scheda si adegua ai colori del tema e il font diventa più spesso, evidenziando il tempo rimanente. A timer inattivo, invece, la scritta è sottile, con pulsanti che cambiano tonalità per garantire maggiore contrasto.

La trasformazione più evidente riguarda però il Cronometro. Scompare il classico cerchio con il tempo e il pulsante circolare di avvio. Al loro posto c’è una barra orizzontale con ore, minuti e secondi e un pulsante ovale centrale “Avvia”. Durante l’utilizzo, i pulsanti di controllo diventano più grandi e disposti a tutta larghezza. Il tasto “Interrompi” è rettangolare, mentre quelli dedicati ai giri sono ovali. Anche gli intertempi cambiano aspetto: non più un semplice elenco, ma tessere quadrate più visibili sotto al cronometro. L’unica sezione quasi invariata è Riposo, che mantiene la sua impostazione originale con lievi ritocchi al menù “Altro”, dove alcune funzioni sono ora affiancate da icone.

