Gemini ora può creare presentazioni automaticamente con Canvas

Gemini

Google continua a potenziare il suo ecosistema di strumenti basati su intelligenza artificiale, e questa volta tocca a Gemini, il cuore pulsante delle funzioni AI integrate in Android e nei servizi Workspace. L’azienda di Mountain View ha annunciato un nuovo aggiornamento che introduce una funzione pensata per chi lavora nel campo della creatività e della produttività visiva: la possibilità di creare presentazioni complete a partire da un semplice testo o documento.

La novità arriva all’interno dello strumento Canvas, l’area collaborativa di Gemini pensata per scrivere, organizzare e perfezionare contenuti. Ma con questa nuova versione, Canvas evolve: da spazio di brainstorming diventa generatore di presentazioni intelligenti, un vero aiuto per studenti, professionisti e creativi in cerca d’ispirazione.

Canvas ora crea presentazioni pronte all’uso

La funzione, già in distribuzione per gli utenti Android negli Stati Uniti, consente di trasformare automaticamente un file o una bozza di testo in una presentazione strutturata, con sezioni tematiche, immagini e formattazione grafica già applicate.

In pratica, basta caricare un documento o digitare un breve prompt — ad esempio “prepara una presentazione sull’impatto dell’AI nella fotografia” — e Gemini elabora il contenuto in pochi secondi, generando un set di slide coerenti e personalizzabili, pronte per essere esportate in Google Presentazioni per la rifinitura finale.

Il sistema organizza il testo in punti chiave, aggiunge titoli, immagini di supporto e elementi visivi contestuali, proponendo uno stile coerente con il tono del documento originale: più tecnico per report e analisi, più creativo per progetti artistici o idee di marketing.

Dall’ispirazione alla bozza in pochi secondi

Secondo Google, l’obiettivo è quello di ridurre il tempo necessario per passare dall’idea alla bozza concreta. Canvas diventa così un partner di lavoro in grado di generare non solo testi, ma presentazioni tematiche “chiavi in mano”, pensate per chi deve comunicare rapidamente concetti complessi.

Non è solo un esercizio di automazione: Gemini è in grado di adattare lo stile e la struttura del materiale prodotto, creando layout coerenti e suggerendo perfino il tono delle immagini o dei colori da utilizzare. È una funzione che promette di cambiare il modo in cui si preparano riunioni, proposte o lezioni, soprattutto in ambito professionale e scolastico, dove la velocità di produzione conta quanto la chiarezza del risultato.