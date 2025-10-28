Gemini Live: presto modifica intelligente richiesta da tutti

A quanto pare il team di sviluppo di Google non va mai in vacanza, la nota società infatti si occupa di mantenere tutte le proprie applicazioni sempre aggiornate ricche di funzionalità al passo coi tempi è in grado di garantire un’esperienza d’uso a dir poco perfetta, all’interno di questi parametri ovviamente rientra anche Gemini live, si tratta di quella particolare versione di Gemini che consente un’interazione con l’utente in tempo reale insieme alla condivisione dello schermo e di quello che viene inquadrato dalla foto fotocamera.
Tramite le informazioni arrivate da un noto insider, Assemble Debug, ci arriva la notizia che Google sta lavorando ad un update decisamente intelligente e richiesto a gran voce per quanto riguarda Gemini live, scopriamo insieme di cosa si tratta.
Update intelligente
Il noto insider fa sapere analizzando il codice sorgente dell’applicazione Google, che quest’ultima sta lavorando all’introduzione di un nuovo pulsante all’interno di Gemini live, nello specifico si tratta del pulsante che consente di disattivare il microfono in ascolto durante la conversazione, questa funzionalità andrà ad inserirsi al posto dell’attuale pulsante “Metti in pausa”, consentendo di fatto di interrompere l’acquisizione di audio da parte dell’assistente l’intelligenza artificiale senza necessariamente interrompere la conversazione, tutto ciò oltre ad aumentare in modo importante la privacy dell’utente consentirà di fatto all’assistente di portare a termine il proprio lavoro, senza risentire di rumori ambientali che possono magari interrompere la conversazione.
Attualmente non sappiamo quando Google attiverà ufficialmente questa nuova funzionalità, ma visto che ormai quest’ultima è presente all’interno del codice sorgente è lecito pensare che non mancherà molto, ricordiamo che per avere sempre gli ultimi aggiornamenti delle applicazioni appartenenti all’arsenale Google dovete sempre mantenerli aggiornate all’ultima versione disponibile all’interno del Play Store, assicurandovi ovviamente di avere aggiornati anche i Google play services, non rimane dunque che attendere le prossime settimane per capire in che modo Google rilascerà questo update.