Pixel drop di novembre: Google sorprende gli utenti

Google si prepara a sorprendere i possessori di dispositivi Pixel con un aggiornamento inatteso. Nonostante il prossimo rilascio trimestrale di Android 16 QPR2 sia previsto per dicembre, il colosso di Mountain View avrebbe in serbo un “Pixel Drop” a sorpresa già per il 4 novembre 2025. A rivelarlo è stato il leaker Mystic Leaks attraverso il proprio canale Telegram, anticipando dettagli e novità che dovrebbero accompagnare questo mini aggiornamento. Secondo quanto trapelato, le funzioni in arrivo sarebbero tre, tutte destinate a migliorare la personalizzazione, la creatività e l’esperienza d’uso degli smartphone Pixel.

Nuove funzioni creative e notifiche smart per i Pixel

La prima novità riguarda i pacchetti di temi. Dopo mesi di indizi e test interni, Google sarebbe pronta a introdurre finalmente i temi personalizzabili all’interno della sezione “Sfondo e stile”. Inizialmente verrà lanciato un solo pacchetto, ispirato al film “Wicked: For Good”, la cui premiere è fissata proprio per il 4 novembre. L’opzione consentirà agli utenti di modificare l’aspetto grafico del sistema operativo con colori e animazioni coordinati, segnando un passo avanti nella personalizzazione dell’esperienza Pixel. Il pacchetto sarà accessibile tramite un’app dedicata sul Play Store, denominata Pixel Customization Bundle, che verrà resa disponibile contestualmente al Pixel Drop.

La seconda grande introduzione è attesa su Pixel Studio, l’app pensata per la creazione di contenuti multimediali. Grazie al nuovo aggiornamento, sarà possibile animare immagini statiche generando brevi clip video attraverso l’intelligenza artificiale. Il sistema dovrebbe sfruttare il modello Veo 3.1, già presentato da Google per l’elaborazione di contenuti visivi dinamici. Questa funzione mira a rendere più immediata la produzione di contenuti creativi, anche per chi non possiede competenze tecniche avanzate.

L’ultima novità riguarda Pixel VIP, la funzione introdotta lo scorso giugno per gestire contatti prioritari. A partire da novembre, la feature dovrebbe finalmente ricevere le notifiche dedicate, evidenziate in giallo e accompagnate dalla foto del contatto nella barra di stato. Le notifiche riguarderanno sia i messaggi diretti sia le conversazioni WhatsApp, permettendo agli utenti di riconoscere immediatamente le comunicazioni più importanti. L’opzione potrà essere gestita dalle impostazioni di sistema, nella sezione dedicata alle “Conversazioni prioritarie”.