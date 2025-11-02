Galaxy Z Fold 8: i difetti del Z Fold 7 saranno cancellati

In quest’ultimo anno, Samsung sicuramente ha fatto la voce grossa per quanto riguarda il mercato degli smartphone pieghevoli grazie all’arrivo di Samsung Galaxy Z Flip 7 e Galaxy Z Fold 7, i due dispositivi infatti hanno letteralmente riscritto gli standard per quanto riguarda questa branca del mercato offrendo caratteristiche tecniche davvero di primissimo livello unite ad uno spessore che ha lasciato davvero tutti quanti molto increduli, i due dispositivi infatti hanno segnato un balzo in avanti rispetto ai modelli precedenti, che nessuno si aspettava.

Archiviata la settima generazione ora Samsung si sta già concentrando sulla prossima, quest’ultima tra l’altro rappresenterà la risposta all’ingresso di Apple all’interno di questo mercato è dunque dovrà incanalare al proprio interno caratteristiche in grado di competere con l’azienda della mela che sicuramente non si presenterà con un device di basso livello, ma anzi punterà fin da subito alla testa della classifica.

Il futuro migliorerà i difetti

Recenti voci di corridoio in merito alla prossima generazione dei pieghevoli di casa Samsung parlano di miglioramenti sostanziali che andranno a eliminare gli attuali difetti presenti nell’attuale generazione, in primis infatti sembrerebbe che la batteria montata su Galaxy Z Fold passerà dagli attuali 4400 mAh a ben 5000 mAh segnando sicuramente un passo in avanti decisamente importante da questo punto di vista.

L’elemento che poi sicuramente farà la differenza sarà l’integrazione di una nuova tecnologia per la cerniera che sfrutta una lastra metallica perforata al laser, quest’ultima consentirà la totale eliminazione della piega presente sul vetro anteriore del dispositivo, è interessante notare che è Samsung è già a conoscenza che tale tecnologia verrà implementata anche nel pieghevole in fase di sviluppo da Apple, ciò non fa altro che confermare come la società non voglia arrivare impreparata all’appuntamento con la rivale in modo da evitare di perdere quote di mercato decisamente importanti a causa di questa innovazione.