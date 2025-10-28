Samsung Galaxy Z Fold 8, molte novità in arrivo per il foldable

Samsung ha investito molte risorse nello sviluppo della propria gamma foldable e la prossima generazione di smartphone pieghevoli è già in fase di definizione. L’azienda coreana introdurrà diverse novità per i nuovi Galaxy Z Fold 8 e Galaxy Z Flip 8 stando a quanto trapelato in rete.

Secondo un recente report pubblicato dai colleghi di SamMobile, il Galaxy Z Fold 8 si preannuncia un dispositivo molto interessante. Il marchio potrebbe aver migliorato ogni aspetto del Galaxy Z Fold 7 andando a limare le poche imperfezioni presenti, per la gioia degli utenti.

Infatti, molti utenti si sono lamentati in particolare della qualità della fotocamera posteriore e della capacità della batteria. Il prossimo flagship pieghevole di Samsung, invece, andrà a lavorare proprio su questi aspetti.

Samsung potrebbe soddisfare le richieste degli utenti con il prossimo Galaxy Z Fold 8, introducendo le feature più richieste dalla community

Le indiscrezioni indicano che il Galaxy Z Fold 8 potrebbe essere caratterizzato da una batteria dotata di una capacità di 5.000. Considerando che la precedente generazione raggiungeva i 4.400 mAh, l’incremento sul nuovo modello si preannuncia concreto.

Inoltre, Samsung sta lavorando per eliminare la piega visibile sul display OLED. Per raggiungere questo obiettivo, l’azienda potrebbe integrare una tecnologia di display basata su una piastra metallica forata al laser. Si tratta di una soluzione innovativa che si potrà trovare nel primo iPhone pieghevole che arriverà nel corso del 2026.

Ascoltando il feedback degli utenti, Samsung potrebbe fare un passo indietro rispetto ad una decisione presa con l’attuale generazione. Con i Galaxy Z Fold 8 potrebbe tornare la S Pen alloggiata all’interno del device, rimossa per rendere il foldable più leggero e sottile.

Sebbene non si sia ancora certi di tutti questi cambiamenti, la serie Galaxy Z Fold 8 si preannuncia più funzionale che mai. Possiamo immaginare che l’azienda coreana tema l’ingresso di Apple nel settore degli smartphone pieghevoli e voglia offrire ai propri utenti esattamente quello di cui hanno bisogno e che chiedono a gran voce.