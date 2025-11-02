YouTube potenzia i video a bassa risoluzione con l’AI: arriva la “Super Resolution”

YouTube introduce un sistema di AI per migliorare i filmati caricati in bassa risoluzione. L’intervento non riguarda i contenuti in sé, ma la resa visiva dei video al di sotto dei 1080p, con un processo di upscaling che aumenta nitidezza, contrasto e definizione. Nel player comparirà la voce “Super Resolution” tra le opzioni di Qualità: partendo, per esempio, da un vecchio clip a 240p, sarà possibile ottenere versioni a 480p, 720p e 1080p. L’algoritmo effettuerà l’upgrade in automatico quando rileva materiale sotto la soglia HD, così da uniformare l’esperienza di visione senza passaggi aggiuntivi.

Il funzionamento resta trasparente: le versioni originali non vengono toccate e la risoluzione applicata dall’AI è indicata chiaramente nelle impostazioni del player. Questo consente di passare in pochi clic dalla resa potenziata alla sorgente nativa, utile per confrontare i risultati o per mantenere l’estetica originale del girato quando serve. L’obiettivo dichiarato è valorizzare l’archivio storico della piattaforma, spesso girato con dispositivi datati, migliorando la fruizione su schermi moderni senza snaturare l’opera.

Controlli per creator e spettatori, e i piani in serbo per gli utenti

Il controllo resta nelle mani di chi pubblica: i creator potranno disattivare l’upscaling AI a livello di libreria o per singoli contenuti, mantenendo intatte le copie caricate. Anche dal lato visione è possibile tornare alla risoluzione originale, così da rispettare preferenze estetiche o esigenze tecniche specifiche. YouTube precisa che si tratta di un primo step: i lavori in corso puntano a espandere l’upscaling fino al 4K, sempre tramite modelli di Google ottimizzati per la ricostruzione dei dettagli a partire da sorgenti come i 240p.

La novità arriva insieme ad altri interventi sull’esperienza d’uso: anteprime di homepage più “immersive” e una funzione di ricerca interna ai canali per trovare rapidamente i video di uno stesso autore. La distribuzione sarà graduale. In prospettiva, l’accoppiata tra Super Resolution e strumenti di scoperta più efficaci può prolungare il ciclo di vita dei contenuti d’archivio, rendendo più gradevole la visione di clip storici e migliorando la reperibilità del catalogo.