Truffe online: oltre 600 milioni di euro rubati agli italiani nel 2024

Nel 2024 gli italiani hanno perso più di 600 milioni di euro a causa di truffe e raggiri online. Un dato che mostra come la criminalità digitale sia ormai una minaccia concreta per milioni di persone. Secondo le ultime analisi, circa 3,9 milioni di cittadini sono stati colpiti almeno una volta da frodi informatiche o telefoniche, con danni economici e psicologici spesso difficili da quantificare con semplici statistiche numeriche.

Dalle finte banche ai falsi corrieri: le truffe più diffuse in Italia

Il fenomeno delle truffe online si è ampliato su più fronti con il passare del tempo. Dal phishing bancario, ai finti operatori telefonici, gli SMS ingannevoli e messaggi WhatsApp che promettono rimborsi o segnalano pacchi inesistenti. Le vittime, spesso inconsapevoli, vengono spinte a cliccare su link ingannevoli o a fornire direttamente dati personali, aprendo così la strada a prelievi non autorizzati, furti d’identità e tanti altri rischi. Anche i social network e le piattaforme di e-commerce sono diventati terreno fertile per i truffatori, ormai nulla è più esente e tutto è, invece, potenzialmente a rischio. Sulle piattaforme citate, ad esempio, talvolta i malfattori usano profili falsi o annunci apparentemente irresistibili per attrarre le loro prede.

Oltre al danno economico, che è sicuramente la conseguenza più ovvia e solitamente immediata, c’è un effetto collaterale meno visibile: la perdita di fiducia nella tecnologia. Sempre più italiani dichiarano di aver ridotto i propri acquisti online o di aver cambiato abitudini digitali per paura di essere raggirati. Le donne over 55 e i giovani sotto i 30 anni risultano tra i gruppi più colpiti, segno che nessuno è davvero al sicuro. Si è soliti pensare che l’età sia il fattore determinante. Potrebbe esserlo per una frequenza maggiore delle truffe rilevate o per la tipologia di truffa, ma non è l’unico fattore.

La sicurezza non è mai troppa

Gli esperti invitano alla prudenza: diffidare da comunicazioni improvvise, controllare sempre i mittenti e usare l’autenticazione a due fattori. Sono gesti semplici ma efficaci per proteggersi. Certo, a volte qualcosa di sospetto può sempre sfuggire ma quella sfiducia nella tecnologia può tornare utile per restare sempre in allerta.

In un mondo sempre più connesso, la sicurezza digitale non è più un optional ma una necessità quotidiana. E se la tecnologia ha reso più comoda la vita, ci ricorda anche che serve consapevolezza per non cadere nella trappola di chi la usa con fini ben diversi dai nostri.