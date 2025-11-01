DJI Osmo Pocket 4, nuove immagini svelano i pulsanti fisici e un design rivisto

A quasi due anni dal lancio del modello precedente, DJI Osmo Pocket 4 inizia a svelarsi nuovamente. Online infatti è da poco apparsa una nuova foto che mostra il dispositivo senza alcun camuffamento. L’immagine in questione rivela un design aggiornato con proporzioni più snelle e un importante cambiamento nella parte frontale. In particolare è possibile notare l’introduzione di nuovi tasti fisici sotto lo schermo orientabile, nel punto dove sul Pocket 3 era collocato il logo “Osmo”. Una modifica che potrebbe rappresentare una vera svolta in termini di usabilità.

I nuovi pulsanti sembrano pensati per offrire accesso rapido a funzioni chiave come l’avvio della registrazione, la regolazione della messa a fuoco o il controllo del gimbal. Una scelta che semplifica l’utilizzo con una sola mano. Dal confronto diretto con il Pocket 3, il nuovo modello appare leggermente più alto e stretto. Anche se conserva comunque il caratteristico formato tascabile che da sempre contraddistingue la serie.

DJI Osmo Pocket 4, tra conferme e nuove ipotesi tecniche

Secondo le ultime informazioni, DJI avrebbe già avviato la produzione del nuovo Pocket e sta pianificando un lancio entro fine 2025. Dunque probabilmente in tempo per le festività natalizie.

Il precedente Osmo Pocket3, uscito nel 2023, aveva introdotto un notevole salto di qualità grazie al sensore CMOS da 1”. Ma non solo. Anche alla registrazione in 4K a 120fps e al display OLED da 2”. Alcuni utenti però avevano segnalato margini di miglioramento in termini di peso, autonomia e controlli. DJI sembra così aver ascoltato i feedback, puntando a migliorare la praticità d’uso complessiva e forse ad ampliare le capacità video.

Tra le novità più attese, le fonti citano la possibile integrazione di una doppia fotocamera, con un teleobiettivo o un sensore di profondità per garantire maggiore versatilità nelle riprese. Resta da verificare se il produttore aggiornerà anche la batteria. Quest’ultima infatti è stata spesso criticata per la durata limitata durante le sessioni più lunghe. Per il momento, DJI non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma tutto lascia pensare che la nuova Osmo Pocket 4 rappresenterà un’evoluzione concreta della serie.