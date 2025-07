Amazon: attenzione alle mail truffa sugli abbonamenti Prime

Le e-mail fraudolente appaiono in molti casi estremamente convincenti. Contengono nomi, indirizzi o altri dettagli personali, elementi che fanno sembrare il messaggio autentico. Al loro interno è quasi sempre presente un link, spesso camuffato con la dicitura “annulla iscrizione” o simili. Un’opzione che promette di interrompere il rinnovo del servizio. In realtà, si tratta di pagine fasulle, create per catturare le credenziali degli utenti e, se possibile, anche le informazioni relative ai loro strumenti di pagamento.

Amazon ribadisce l’importanza di non cliccare mai su questi link. Inoltre, consiglia di verificare la presenza di eventuali messaggi reali solo attraverso il “Centro messaggi”, accessibile direttamente dalla sezione “Il mio account” sul sito ufficiale. Tale strumento permette agli utenti di distinguere chiaramente tra una comunicazione autentica e un tentativo di truffa. Per quanto riguarda la gestione dell’iscrizione a Prime, Amazon invita gli utenti a consultare esclusivamente le fonti ufficiali. Ciò accedendo all’account personale via browser o tramite app, e navigando alla sezione dedicata al servizio Prime.

Se, per distrazione o fiducia mal riposta, si dovesse comunque finire su uno di tali siti fraudolenti, è fondamentale agire con rapidità. Controllare attentamente i propri estratti conto per individuare addebiti anomali può fare la differenza. Così come contattare tempestivamente la banca per bloccare eventuali transazioni fraudolente. Amazon, inoltre, mette a disposizione un canale dedicato per segnalare tali tentativi di truffa.