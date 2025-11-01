Tavares non confida in Tesla: BYD l’ha battuta e tra dieci anni chissà

Un nome sicuramente conosciuto nel panorama dell’automotive e sicuramente quello di Carlos Tavares, il dirigente portoghese infatti spesso ha parlato di Stellantis lanciando sentenze decisamente poco felici ma recentemente in un’intervista non si è limitato a parlare solo della società europea, ma ha deciso di lanciare giudizi anche su tutte le altre, il portoghese infatti ne ha avute un po’ per tutti parlando di Tesla ma anche di Volkswagen.

Male Tesla

L’uomo si è concentrato particolarmente su Tesla, sottolineando come la società si sta muovendo male soprattutto da un punto di vista lungimirante e di come il suo proprietario, Elon Musk, abbia compiuto un errore decisamente molto evidente dedicando poche attenzioni ad una società che invece ne avrebbe richieste di più, secondo il dirigente infatti molto presto potremmo assistere a dei grandi cambiamenti all’interno di Tesla che potrebbe nel corso dei prossimi 10 anni addirittura abbandonare il settore degli automobili per dedicare le proprie risorse ad altri elementi che rispecchiano gli interessi del suo patron, nello specifico si parla del settore aerospaziale.

Secondo l’uomo, la vera sorpresa e il modello da seguire è BYD, quest’ultima infatti ha fatto un lavoro davvero egregio in termini di sviluppo e commercio dal momento che garantisce auto di altissimo livello a prezzi assolutamente competitivi.

L’esperto del settore dunque sottolinea come i grandi obiettivi che Tesla si è posta per questo decennio in arrivo difficilmente saranno raggiungibili e ciò potrebbe tradursi in una perdita in borsa talmente evidente da portare alla cessazione definitiva dell’attività, l’uomo non ha mancato nemmeno di criticare Volkswagen, dal momento che ha sottolineato come quest’ultima incarni perfettamente la mentalità dell’Occidente che rifiuta di adattarsi all’innovazione che arriva dal resto del mondo.

Insomma, il dirigente ne ha avute davvero per tutti, lanciando sentenze qua e là che però sicuramente potrebbero avere un fondo di verità o comunque rispecchiare in modo abbastanza fedele la situazione attuale.