Hyundai, test a idrogeno superati in Arabia Saudita

Nella corsa del mondo verso soluzioni di trasporto sostenibili, Hyundai emerge. Come? Portando a termine con successo una prova impegnativa per il suo autobus a idrogeno UNIVERSE Fuel Cell. I test, condotti nell’ambizioso progetto urbanistico di NEOM, in Arabia Saudita, hanno messo alla prova il mezzo a un’altitudine di 2.080m, affrontando pendenze fino al 24%. L’obiettivo era verificare l’affidabilità della tecnologia a celle a combustibile in condizioni ambientali particolarmente gravose. In particolare dove il freddo, l’aria rarefatta e la forte inclinazione della strada richiedono prestazioni meccaniche e di gestione termica eccellenti.

Il risultato, secondo la casa coreana, è stato una conferma della validità dell’idrogeno come opzione di mobilità anche ad alta quota. Le prove hanno anche evidenziato la capacità del veicolo di saper agire in situazioni complicate, garantendo sempre stabilità e un’autonomia di oltre 450km.

Tecnologia Hyundai e obiettivi della Saudi Vision 2030

L’iniziativa di Hyundai fa parte della strategia Saudi Vision 2030. Ossia un progetto che mira a trasformare l’economia saudita e a promuovere infrastrutture sostenibili. Fondamentale, per la riuscita della sperimentazione, è stata la collaborazione con Enowa, sussidiaria di NEOM responsabile dei servizi energetici e idrici. La società ha realizzato la prima stazione di rifornimento a idrogeno dell’area. Fino a consentire l’utilizzo dell’autobus anche per il trasporto di visitatori e ospiti VIP tra ottobre e dicembre dello scorso anno.

Il modello testato è dotato di due moduli a celle a combustibile da 90kW ciascuno, per una potenza complessiva di 180kW, alimentati da serbatoi capaci di contenere fino a 34kg di idrogeno compresso a 700bar. Il motore elettrico eroga 335kW, supportato da una batteria da 48kWh. Invece il sistema di gestione termica assicura prestazioni costanti anche in condizioni climatiche estreme.

Insomma, con questa prova, Hyundai rafforza la sua posizione tra i costruttori che continuano a investire nella mobilità a idrogeno distinguendosi per soluzioni ad alte prestazioni in contesti reali e più complicati.