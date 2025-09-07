DJI Osmo Pocket 3 è in OFFERTA su AliExpress: il prezzo scontato

Occasione da non perdere per tutti gli amanti delle action camere, o meglio dei dispositivi elettronici che permettono e facilitano la registrazione in movimento con stabilizzazione integrata, come appunto la DJI Osmo Pocket 3. La promozione attiva su AliExpress è indubbiamente una delle migliori in circolazione e abbassa di molto il livello di spesa che gli utenti devono effettivamente sostenere in questi giorni per il suo acquisto definitivo.

Le sue dimensioni sono estremamente ridotte, poiché raggiungono 139,7 x 42,2 x 33,5 millimetri, e un peso di soli 169 grammi. Sul manico è integrato un display da 2 pollici, con risoluzione di 314 x 556 pixel, a colori e luminosità massima di 700 nit, più che sufficiente per l’utilizzo sotto la luce solare diretta. Non è presente una memoria interna, di conseguenza è necessario utilizzare una microSD, con tanti modelli consigliati tra cui poter scegliere, ma capacità massima di 1TB.

La fotocamera integra un sensore CMOS da 1 pollice, corrispondente a 20 mm in formato equivalente, con apertura F2.0 e intervallo di messa a fuoco tra 0,2 metri e infinito. Gli ISO oscillano tra 50 e 6400, sia per le foto che per i video, mentre la velocità dell’otturatore elettronico è tra 1/8000 e 1 secondo. La dimensione massima delle immagini è di 3840 x 2160 pixel, appunto corrispondente ad una registrazione in 4K a 60fps. La batteria integrata, non removibile, corrisponde a circa 1300mAh, con supporto alla ricarica rapida e autonomia di circa 166 minuti di utilizzo continuativo.

DJI Osmo Pocket 3: il prezzo AliExpress è competitivo

La spesa che l’utente si ritrova a sostenere oggi per l’acquisto di DJI Osmo Pocket 3 è davvero tra le più basse di sempre, proprio perché si parte da un listino di 1088,88 euro, per scendere di 614,23 euro, e arrivare a dover sostenere un investimento finale di soli 474,65 euro. Il prodotto lo potete acquistare subito a questo link.

La spedizione avviene direttamente dalla Francia, con consegna entro pochi giorni direttamente al vostro domicilio.