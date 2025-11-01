Dacia Sandero 2027, la nuova generazione è già in marcia

Dacia non perde tempo e guarda già al futuro della sua auto più amata, la Sandero. Essa infatti si prepara a una nuova generazione prevista tra il 2027 e il 2028. Dopo aver conquistato il titolo di auto più venduta in Europa nel 2024, Sandero è chiamata a confermare il suo ruolo di best seller con un progetto completamente nuovo. Anche se sempre fedele ai valori che l’hanno resa celebre, quali semplicità, affidabilità e convenienza.

La Dacia Sandero 2027 sarà anche elettrica

Secondo le prime informazioni, la nuova versione continuerà a poggiare sulle solide basi della filosofia Dacia, fatta di praticità e design essenziale. Le dimensioni dovrebbero restare simili all’attuale modello, con una lunghezza di circa 4,1m. Gli ingegneri stanno già lavorando ai primi prototipi, i quali dovrebbero iniziare i test su strada nel corso del 2026. L’obiettivo ? Rinnovare il tutto senza stravolgere, mantenendo il perfetto equilibrio tra contenuti e prezzo che ha decretato il successo della vettura in tutta Europa.

Sotto il cofano, la nuova Dacia Sandero 2027 proporrà un’ampia gamma di motorizzazioni per rispondere alle diverse esigenze del mercato. Restano confermate le versioni con alimentazione benzina e GPL, molto apprezzate dai clienti per la loro economicità d’uso. Accanto a queste, arriveranno nuove soluzioni Mild Hybrid e FullHybrid, in linea con la strategia di elettrificazione del gruppo Renault. Ma la vera novità sarà la variante completamente elettrica, una prima assoluta per la compatta romena.

Secondo le indiscrezioni, la Sandero elettrica potrebbe condividere componenti e powertrain con la futura Renault5, sfruttando così le sinergie tecniche interne al gruppo. I dettagli ufficiali non sono ancora stati comunicati. Ma è probabile che Dacia punti su un’autonomia equilibrata e su un prezzo competitivo. La casa automobilistica sa bene quanto la Sandero rappresenti il cuore della propria gamma. Per questo motivo, ogni evoluzione sarà curata nei minimi dettagli per garantire continuità nel successo.