Geely: l’ibrido plug-in punta a conquistare il mercato in Europa

Il noto marchio sembra avere grandi progetti per la sua linea principale per il mercato europeo e programma l'apertura di numerose concessionarie

scritto da Eduardo Bleve 2 Minuti lettura
Geely conquista l’Italia: due SUV innovativi e garanzia a vita

Un’azienda che sicuramente rivendica un nome decisamente importante all’interno del nostro continente è Geely, la società infatti è già la titolare di marchi decisamente importanti come Lotus e Volvo, come se non bastasse, condivide una joint-venture con Mercedes che controlla interamente Smart, nonostante dunque abbia una discreta presenza all’interno del vecchio continente, la società non vuole accontentarsi e anzi punta a qualcosa di più sotto il suo nome principale, Nello specifico recenti notizie riportano di un piano a lungo termine che punta principalmente sulle autovetture ibride plugin.

 

Un piano decisamente strutturato

Nello specifico, l’azienda automobilistica sembra avere le idee ben chiare, non vuole solo produrre nuove autovetture e nuove linee da commercializzare, vuole produrre una propria linea commerciale all’interno del vecchio continente che possa poi portare entro 5 anni a poter disporre di ben 1.000 concessionarie in Europa.

Accanto a questa strategia territoriale, l’azienda sta portando avanti anche una strategia di marketing decisamente ambiziosa, si punta infatti entro i prossimi tre anni a lanciare ben 15 nuovi modelli e proporre soprattutto powertrain ibridi Plug-in, tecnologia su cui Geely punta molto anche in Cina, nello specifico si tratterà soprattutto di auto berline e SUV.

All’interno di questo piano il primo protagonista sarà il SUV elettrico Geely EX5, un modello decisamente imponente lungo 4,61 metri, largo 1,90 metri e alto 1,67 metri e con passo di 2,75 metri, il cuore della vettura è un motore elettrico da 160 kW (218 CV) e 320 Nm di coppia, tutto questo viene mosso da una batteria LFP (al litio-ferro-fosfato) da 60 kWh che offre un’autonomia WLTP di 430 km.

I piani sembrano dunque decisamente ben definiti da parte dell’azienda che vuole sicuramente stabilire una presenza costante e concreta sul suolo del vecchio continente, puntando ovviamente a diventare una realtà strutturata in grado di competere con i marchi attualmente presenti sul suolo, soprattutto su una tipologia di vetture che rappresenta sicuramente il pezzo forte della società che già negli altri mercati ha raccolto con consensi non indifferenti.

