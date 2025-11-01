Amazon estende il periodo di reso per le festività natalizie 2025

Buone notizie per chi ama fare regali online! Anche per le festività natalizie 2025, Amazon ha annunciato un’estensione speciale del periodo di reso, pensata per offrire ai clienti maggiore serenità negli acquisti. L’iniziativa riguarda la maggior parte dei prodotti acquistati tra il 1° novembre e il 25 dicembre 2025. Essa consentirà di restituire gli articoli fino al 31 gennaio 2026 o entro 30 giorni dalla data di consegna. Basta solo scegliere la scadenza più favorevole per il cliente.

Tale estensione riguarda in particolare le categorie Moda e fitness, Alimenti e bevande, Bellezza e salute, Prodotti per animali domestici, Giardino e giardinaggio, Arredamento e Dispositivi Amazon. Le condizioni generali e le esclusioni restano valide come specificato nella pagina ufficiale del Diritto di recesso. In ogni caso la misura garantisce un margine di tempo più ampio per effettuare eventuali resi dopo le festività, evitando le consuete corse dell’ultimo minuto.

Amazon: resi fino al 15 gennaio per elettronica, libri e videogiochi

Per alcune categorie di prodotti come, Fotocamere, Elettronica, PC, Prodotti wireless, Articoli per ufficio, Musica, DVD e Blu-ray, Software, Videogiochi, Home Entertainment, Libri, Giocattoli, Strumenti musicali, Bricolage, Casa e cucina, Automobili, Elettrodomestici, Industria e scienza, e Apparecchi per la cura della persona, Amazon applicherà una finestra di reso leggermente più breve, ma comunque ampliata rispetto ai termini standard. In questi casi, sarà possibile restituire i prodotti fino al 15 gennaio 2026 o entro 14 giorni dalla consegna, a seconda della data successiva.

Restano valide tutte le regole generali del diritto di recesso previste dalla piattaforma. Sono inclusi i casi in cui non è possibile restituire alcuni articoli per motivi igienici o di sicurezza. L’ azienda ricorda inoltre che, per ogni categoria, eventuali eccezioni o limitazioni specifiche sono indicate nella sezione dedicata del sito.

Insomma, con questa estensione del periodo di reso, Amazon punta a rendere lo shopping natalizio più tranquillo e flessibile. In questo modo tutti i clienti potranno acquistare con maggiore fiducia e meno pensieri, sapendo di poter restituire facilmente un articolo anche dopo le feste.