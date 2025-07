Renault 5 Turbo 3E: la supercar elettrica cattiva in edizione limitata e richiestissima

Il nome Renault 5 Turbo 3E risveglia ricordi degli anni ’80, ma oggi le cose sono ben diverse. Sotto la carrozzeria dall’aspetto imponente e muscoloso, la piccola sportiva francese nasconde un cuore totalmente elettrico. Due motori da 200 kW ciascuno, collocati sulle ruote posteriori, portano la potenza complessiva a 544 cavalli. Le prestazioni sono da vera supercar: accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi e velocità massima pari a 270 km/h. Un’accelerazione da lasciare senza fiato, degna di bolidi ben più grandi. Le proporzioni sono compatte, ma aggressive: lunga 4,08 metri, larga 2,03, alta appena 1,38, con un passo di 2,57 metri. Si tratta in modo palese di una hot hatchback estrema, senza compromessi stilistici. I richiami alla leggendaria Renault R5 Turbo convivono con dettagli hi-tech. Sotto il pianale trova spazio una batteria da 70 kWh supportata da architettura a 800 V. L’autonomia dichiarata, a quanto pare, raggiunge poi i 400 km con una singola carica.

Un successo annunciato: prenotazioni da record per la Renault

Lanciata come edizione limitata a soli 1.980 esemplari, la Renault 5 Turbo 3E ha catturato subito l’interesse degli appassionati. Nonostante il prezzo base superiore ai 150 mila euro, con personalizzazioni a parte, gli ordini non si fermano. Già a maggio erano state raccolte 850 prenotazioni. Ora la soglia delle 1.000 unità è stata superata, oltre il 50% della produzione prevista. Il responsabile del progetto, Michael Grosjean, ha confermato che chi ordina oggi riceverà la propria vettura solo nel 2028. L’attesa sarà lunga, dato che le prime consegne non partiranno prima dell’inizio del 2027. C’è da chiedersi se la pazienza degli acquirenti reggerà fino a quella data. Per bloccare un esemplare, occorre versare una caparra di 50 mila euro. I clienti saranno ricontattati all’inizio del 2026 per definire dettagli e personalizzazioni.

La Renault 5 Turbo 3E si presenta come un concentrato di soluzioni tecniche avanzate, frutto dell’esperienza maturata nel mondo EV. Dall’architettura a 800 V fino al doppio motore posteriore, ogni dettaglio punta alla massima efficienza e prestazione. Il design cattura subito lo sguardo con linee larghe, parafanghi scolpiti, fari moderni, richiamando il suo glorioso ma reinterpretandolo in modo interessante. Perché puntare su una sportiva del genere? Per chi desidera qualcosa di davvero unico, lontano dalle mode. Il successo di prenotazioni lo dimostra. Anche con un prezzo elevato e tempi d’attesa lunghi, Renault 5 Turbo 3E continua a far sognare.