BYD K-Car, la piccola elettrica per il Giappone si mostra senza veli

BYD si prepara a entrare ufficialmente nel mondo delle kei car giapponesi, un mercato simbolo di praticità e mobilità intelligente. A pochi giorni dal Japan Mobility Show, in programma il 30 ottobre, è trapelata online la prima immagine senza camuffamenti della futura BYD K-Car, grazie a una foto pubblicata su Weibo dall’utente Sugar Design. Lo scatto, che mostra la vettura di profilo, rivela un design compatto e funzionale, fedele allo spirito delle citycar.

La piccola elettrica presenta una carrozzeria bianca con montanti neri e portiere posteriori scorrevoli, una scelta che agevola l’accesso a bordo in spazi ridotti. Il tetto piatto e gli sbalzi cortissimi lasciano intuire un abitacolo ben sfruttato, favorito da un passo lungo nonostante la lunghezza limitata a 3,4 metri, come impone il regolamento giapponese per questa categoria. BYD ha sviluppato una piattaforma dedicata, probabilmente per ottimizzare l’abitabilità interna e mantenere i costi contenuti.

BYD K-Car: una piccola elettrica che guarda anche all’Europa

Anche se l’immagine non mostra gli interni, le foto spia precedenti avevano già anticipato la presenza di un volante a tre razze, una strumentazione digitale e un display centrale per l’intrattenimento. Un approccio moderno, ma coerente con la semplicità e la funzionalità che caratterizzano da sempre le kei car.

Sul fronte tecnico, BYD K-Car dovrebbe rispettare i limiti imposti dal regolamento del Giappone. Parliamo quindi di una potenza massima di 63CV e batteria LFP da circa 20kWh, sufficiente per garantire 180km di autonomia WLTC. Si tratta di valori perfettamente in linea con le esigenze urbane, dove efficienza, leggerezza e dimensioni ridotte contano più della potenza pura.

L’interesse per questo tipo di vetture, però, non si ferma al Giappone. Anche l’Unione Europea sta lavorando a un progetto per promuovere le cosiddette E-Car, piccole elettriche economiche ispirate proprio alle kei car giapponesi. Un segnale che potrebbe aprire nuove opportunità per l’arrivo di modelli simili anche nel Vecchio Continente.