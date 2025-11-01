Ad
BYD K-Car, la piccola elettrica per il Giappone si mostra senza veli

BYD K-Car debutta nel settore delle kei car con un modello compatto, efficiente e ottimo per la mobilità urbana

scritto da Ilenia Violante 2 Minuti lettura
BYD

BYD si prepara a entrare ufficialmente nel mondo delle kei car giapponesi, un mercato simbolo di praticità e mobilità intelligente. A pochi giorni dal Japan Mobility Show, in programma il 30 ottobre, è trapelata online la prima immagine senza camuffamenti della futura BYD K-Car, grazie a una foto pubblicata su Weibo dall’utente Sugar Design. Lo scatto, che mostra la vettura di profilo, rivela un design compatto e funzionale, fedele allo spirito delle citycar.

La piccola elettrica presenta una carrozzeria bianca con montanti neri e portiere posteriori scorrevoli, una scelta che agevola l’accesso a bordo in spazi ridotti. Il tetto piatto e gli sbalzi cortissimi lasciano intuire un abitacolo ben sfruttato, favorito da un passo lungo nonostante la lunghezza limitata a 3,4 metri, come impone il regolamento giapponese per questa categoria. BYD ha sviluppato una piattaforma dedicata, probabilmente per ottimizzare l’abitabilità interna e mantenere i costi contenuti.

BYD K-Car: una piccola elettrica che guarda anche all’Europa

Anche se l’immagine non mostra gli interni, le foto spia precedenti avevano già anticipato la presenza di un volante a tre razze, una strumentazione digitale e un display centrale per l’intrattenimento. Un approccio moderno, ma coerente con la semplicità e la funzionalità che caratterizzano da sempre le kei car.

Sul fronte tecnico, BYD K-Car dovrebbe rispettare i limiti imposti dal regolamento del Giappone. Parliamo quindi di una potenza massima di 63CV e batteria LFP da circa 20kWh, sufficiente per garantire 180km di autonomia WLTC. Si tratta di valori perfettamente in linea con le esigenze urbane, dove efficienza, leggerezza e dimensioni ridotte contano più della potenza pura.

L’interesse per questo tipo di vetture, però, non si ferma al Giappone. Anche l’Unione Europea sta lavorando a un progetto per promuovere le cosiddette E-Car, piccole elettriche economiche ispirate proprio alle kei car giapponesi. Un segnale che potrebbe aprire nuove opportunità per l’arrivo di modelli simili anche nel Vecchio Continente.

Ilenia Violante

Laureata in Culture Digitali con Specialistica in Marketing. Faccio della lettura e la scrittura il mio lavoro nonché la mia più grande passione !