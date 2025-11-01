ColorOS 16 in arrivo sugli smartphone OPPO: ecco il calendario completo

OPPO ha ufficializzato la tabella di marcia di ColorOS 16, interfaccia basata su Android 16. La distribuzione parte dalla Cina dal 30 ottobre, per poi estendersi ai mercati globali. Al momento, la nuova versione è preinstallata sui recenti Find X9 e Find X9 Pro, mentre l’aggiornamento OTA raggiungerà a ondate i modelli compatibili tra fine 2025 e il primo trimestre 2026.

Novembre 2025

A novembre arriverà sui seguenti dispositivi:

OPPO Find N5;

OPPO Find N3;

OPPO Find N3 Flip;

OPPO Find X8 Pro;

OPPO Find X8;

OPPO Reno14 Pro 5G;

OPPO Reno14 5G;

OPPO Reno14 5G Diwali Edition;

OPPO Reno14 F 5G;

OPPO Reno13 Pro 5G;

OPPO Reno13 5G;

OPPO Reno13 F 5G;

OPPO Pad 3 Pro.

Dicembre 2025

Nel mese successivo il rollout prosegue con:

OPPO Find N2 Flip;

OPPO Reno13 F;

OPPO K13 Turbo Pro 5G;

OPPO K13 Turbo 5G.

La finestra Q1 2026 e l’allargamento della platea

Nel primo trimestre 2026 l’aggiornamento sarà esteso a una gamma più ampia di prodotti, includendo smartphone di fascia alta e media, oltre ai tablet:

OPPO Find X5 Pro;

OPPO Reno12 Pro 5G; OPPO Reno12 5G; OPPO Reno12 F 5G; OPPO Reno12 FS 5G; OPPO Reno12 F; OPPO Reno12 FS; OPPO Reno12 F Harry Potter Edition;

OPPO Reno11 Pro 5G; OPPO Reno11 5G; OPPO Reno11 F 5G; Oppo Reno11 FS;

OPPO Reno10 Pro+ 5G;

OPPO F31 Pro+ 5G; OPPO F31 Pro 5G; OPPO F31 5G;

OPPO F29 Pro 5G;

OPPO F27 Pro+ 5G;

OPPO K13 5G; OPPO K13x 5G; OPPO K12x 5G;

OPPO Pad 3; OPPO Pad 2; OPPO Pad SE.

Note utili per il rilascio

La distribuzione resterà scaglionata e potrà variare in base a mercati e varianti. ColorOS 16 è stato annunciato a metà ottobre ed è già presente su Find X9 e Find X9 Pro (Find X9 e Find X9 Pro in evidenza), mentre il resto della flotta riceverà gradualmente le build stabili. L’elenco sopra riassume la roadmap iniziale: novembre e dicembre 2025 per i primi gruppi, quindi Q1 2026 per il grosso dei modelli supportati. Il consiglio è verificare la disponibilità dell’OTA nelle impostazioni alla voce Aggiornamento software, considerando possibili differenze di tempistiche tra aree geografiche e operatori.