Nissan Roox, la quarta generazione della kei car giapponese

Le kei car sono da anni una delle soluzioni più diffuse e apprezzate in Giappone. Dimensioni ridotte, motori compatti e costi contenuti le rendono una scelta perfetta per il traffico in città. In questo settore emerge la Nissan Roox, ora pronta a debuttare nella sua quarta generazione. Il nuovo modello mantiene i vantaggi tradizionali della categoria, ma introduce anche un design più moderno e una dotazione tecnologica di livello superiore. Il suo obiettivo? Rafforzare ulteriormente la sua presenza nel mercato interno.

Nissan Roox, più tecnologia e sicurezza per la guida di tutti i giorni

Il design rappresenta il primo grande cambiamento adottato dall’ azienda. Il frontale del nuovo Nissan Roox è stato ridisegnato con linee più pulite e fari dal profilo sottile. Una barra luminosa a LED attraversa la calandra, conferendo un aspetto contemporaneo e accattivante. Anche i pannelli laterali sono stati aggiornati per migliorare l’equilibrio delle proporzioni. Nonostante le dimensioni esterne rimangano simili alla precedente generazione, lo spazio interno cresce sensibilmente. L’interno è stato allungato di 11,5cm. Ciò consente una migliore abitabilità per i passeggeri e un bagagliaio in grado di contenere fino a quattro valigie da 48l, un risultato notevole per una kei car.

Tra le principali innovazioni vi è l’impianto di intrattenimento con schermo da 12,3”, il più grande mai installato su una keicar. Un record che riflette la volontà di Nissan di trasformare la Roox in un’auto non solo pratica, ma anche confortevole e tecnologicamente all’avanguardia. A bordo non mancano avanzati sistemi di assistenza alla guida. L’Intelligent Around View Monitor, ad esempio, con funzione Invisible HoodView, consente di “guardare oltre” il cofano grazie a un’immagine virtuale, rendendo più semplice rilevare ostacoli in manovra. Sono inclusi anche il sistema ProPILOT per la guida assistita, la frenata automatica d’emergenza, il monitoraggio dell’angolo cieco e l’avviso di traffico posteriore.

Anche la personalizzazione assume un ruolo centrale. Il nuovo Nissan Roox sarà disponibile in 17 diverse combinazioni cromatiche, di cui sei bicolore, offrendo ampie possibilità di scelta. Gli allestimenti previsti sono due. Vi è la versione Standard e l’Highway STAR, caratterizzata da uno stile più sportivo. Dal punto di vista tecnico, sotto il cofano dovrebbe rimanere il tre cilindri da 658cm³ con 52CV e 60Nm di coppia. In attesa di conferme ufficiali sulle specifiche, il prezzo di partenza in Giappone è stato fissato a circa 9.300€, pari a 1,6 milioni di yen.