Nvidia, truffa supera l’originale: quasi 100.000 utenti al finto streaming di Jensen Huang

Una nuova truffa online ha coinvolto Nvidia e il suo CEO Jensen Huang, dimostrando quanto i contenuti generati dall’intelligenza artificiale possano essere realistici e ingannevoli. Quasi 100.000 utenti hanno seguito una finta diretta streaming su YouTube che imitava l’evento ufficiale GTC dell’azienda, mentre il vero keynote registrava appena 12.000 spettatori simultanei.

Il video, diffuso da un canale chiamato Offxbeatz con il nome “NVIDIA Live”, mostrava un deepfake di Huang che annunciava un presunto “programma di adozione di massa delle criptovalute”. La diretta, creata con tecniche di intelligenza artificiale, è stata promossa dall’algoritmo di YouTube, ottenendo maggiore visibilità rispetto alla trasmissione autentica.

A segnalare la truffa è stato il giornalista Dylan Martin, che su X.com ha invitato gli utenti a non interagire con il QR code mostrato durante la live. Il falso CEO esortava infatti gli spettatori a partecipare a un’iniziativa finanziaria “in linea con la missione di Nvidia di accelerare il progresso umano”, formula che ha contribuito a rendere l’inganno più credibile.

Il video è stato poi rimosso e il canale bannato, ma molti spettatori hanno confermato che il deepfake era sorprendentemente realistico, non solo nella voce, ma anche nei movimenti delle mani e nell’intonazione del discorso.

L’aumento dei deepfake nelle truffe digitali; questa volta NVIDIA è la vittima

L’episodio si inserisce in una tendenza sempre più diffusa: l’uso di volti di personalità famose per promuovere truffe finanziarie. Negli ultimi mesi, YouTube ha visto un aumento di casi simili, con video falsi che riproducono Elon Musk, Barack Obama, o persino Neal Mohan, CEO della piattaforma.

Per contrastare il fenomeno, YouTube ha iniziato a introdurre un sistema basato su AI capace di riconoscere contenuti manipolati e tutelare i creatori da furti d’identità. Una misura necessaria in un contesto in cui i video generati artificialmente diventano sempre più sofisticati e difficili da distinguere da quelli reali.