RTX 5090 FE: il calore viaggia benissimo ma la riparabilità ?

Oggi torniamo a parlarvi di schede grafiche ad alte prestazioni e nello specifico della RTX 5090 FE, la scheda in questione infatti è finita sotto la lente di ingrandimento di uno youtuber dal canale che porta il titolo di Northridge Fix, quest’ultimo è un esperto di elettronica e di riparazioni per quanto riguarda il mondo dell’informatica di consumo e se state cercando dei consigli per allestire una nuova postazione basata su componentistiche di ultima generazione, sicuramente può interessarvi l’opinione che quest’ultimo ha della scheda video citata sopra.

Se amate il modding evitatela

L’esperto in questione sul proprio canale YouTube tramite un video ha parlato della scheda suggerendo come sia meglio evitarla se siete degli utenti appassionati di postazioni altamente personalizzate, per parlarne ha raccontato una vicenda che gli è capitata quando un utente gli ha portato la sua scheda, chiedendogli di ripararla dopo che quest’ultima era letteralmente morta quando aveva provato a installare un impianto di raffreddamento al liquido.

La scheda in questione a detta dell’uomo è un vero e proprio prodigio della tecnologia dal momento che rispetto alla generazione precedente occupa uno slot in meno, genera meno calore ma allo stesso tempo garantisce un salto prestazionali non indifferente, tutto ciò è stato reso possibile grazie a un particolare design che consente una migliore circolazione dell’aria grazie alla presenza di PCB distinti, l’uomo si è soffermato proprio su questo elemento, questo particolare design rende la scheda fragile e soprattutto difficile da riparare, non a caso analizzando i connettori tramite un microscopio dal momento che la scheda è particolarmente densa di connettori per la trasmissione dati al punto che è difficile individuarli ad occhio nudo, l’uomo si è accorto che uno era completamente rotto mentre l’altro era piegato, a rendere la riparazione impossibile sta che tali connettori sono assolutamente introvabili e probabilmente non esistono pezzi di ricambio.

Di conseguenza l’uomo suggerisce che se volete cimentarvi in particolari opere di personalizzazione, è meglio puntare su una scheda dalle dimensioni maggiori, ma che offre un design decisamente meno particolari e complesso.