Google corre ai ripari sul bug degli aggiornamenti Play

Nelle ultime ore sempre più utenti Pixel stanno affrontando un problema inaspettato durante l’aggiornamento di sistema Google Play. Sembra infatti che chi ha installato Android 16 o la versione QPR1 si sia trovato davanti a un messaggio tanto semplice quanto frustrante, ovvero “Impossibile aggiornare”. Il bug è emerso nei forum ufficiali di Android e Pixel, dove diversi utilizzatori hanno raccontato di aver provato più volte a installare l’update ma senza successo.

Fix già individuato per Google Play, distribuzione prevista entro poche settimane

Secondo quanto dichiarato da Google, il problema non comporta malfunzionamenti immediati dei dispositivi. Impedire il corretto aggiornamento di una componente chiave come Google Play System Update significa però rinunciare temporaneamente a patch di sicurezza ed eventuali ottimizzazioni. Gli utenti coinvolti risultano ancora fermi alla versione del 1° maggio 2025 e non possono avanzare, anche ripetendo la procedura dalle impostazioni di sicurezza e privacy.

Google ha confermato di aver individuato la causa del malfunzionamento e di essere pronta a intervenire con un aggiornamento correttivo. Nonostante la mancanza di un calendario ufficiale, l’azienda lascia intendere che il lancio ufficiale della nuova patch possa iniziare già entro agosto 2025. La raccomandazione per chi riscontra l’errore è di non eseguire reset di fabbrica né altri tentativi complessi. Proprio perché, come già sostenuto dall’azienda, la soluzione arriverà automaticamente con il nuovo update di Google Play.

Questo episodio evidenzia, ancora una volta, quanto siano importanti gli aggiornamenti modulari nel sistema operativo Android. Google utilizza i pacchetti di sistema Play per distribuire correzioni di sicurezza mensili, insieme agli aggiornamenti OTA e agli update delle app di sistema tramite PlayStore. Saltarne uno, anche solo temporaneamente, rischia di lasciare i dispositivi esposti a vulnerabilità note o privi di miglioramenti importanti. Sembra quindi che gli utenti dovranno solo attendere il rilascio ufficiale, senza ulteriori azioni manuali. In ogni caso pare che la società prestando attenzione alle segnalazioni sia pronta a prendersi le sue responsabilità.