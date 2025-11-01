Ad
AmazonIntelligenza ArtificialeNewsScienza e Tecnologia

Amazfit Active 2 Premium, eleganza e tecnologia al minimo storico

Amazfit Active 2 Premium si distingue per design raffinato, autonomia eccellente e tante funzioni a meno di 100€

scritto da Ilenia Violante 2 Minuti lettura
Amazfit

L’Amazfit Active 2 Premium è protagonista di una nuova offerta su Amazon. Qui infatti è possibile trovare l’elegante smartwatch a soli 93,90€, spedizione inclusa. Insomma, un’occasione imperdibile per chi cerca un dispositivo capace di unire stile, tecnologia e affidabilità senza spendere troppo. L’edizione Premium rappresenta la versione più raffinata della serie. Non a caso si parla di un look classico che non vuole rinunciare a prestazioni di alto livello. La cassa circolare in acciaio inossidabile da 44mm e il cinturino in vera pelle conferiscono all’orologio un aspetto elegante. Dunque è adatto sia per tempo libero sia in contesti più professionali.

Amazfit Active 2 Premium, lo smartwatch per chi ama lo sport e la tecnologia

Il display AMOLED da 1,32”, con luminosità fino a 2000nit e risoluzione di 466x466px, offre una qualità d’immagine superiore e una leggibilità eccellente anche sotto la luce diretta del sole. Il vetro zaffiro assicura protezione da graffi e urti. Invece, la costruzione generale trasmette solidità e cura nei dettagli. Sotto il profilo tecnico, l’Amazfit Active2 Premium integra il sensore BioTracker 6.0PPG. Quest’ultimo è in grado di monitorare con precisione la frequenza cardiaca, la saturazione dell’ossigeno nel sangue e i livelli di stress. L’analisi del sonno è tra le più complete del settore, grazie a report dettagliati sulle diverse fasi del riposo e suggerimenti per migliorarlo.

Oltre all’eleganza, l’Amazfit Active 2 Premium conquista anche per la sua anima sportiva. Supporta più di 160 modalità di allenamento. Và infatti dalla palestra al nuoto, grazie all’impermeabilità fino a 50 metri. Gli appassionati di outdoor possono contare poi su un sistema GPS integrato e sulla possibilità di scaricare mappe per la navigazione offline, ideali per escursioni e trekking.

Il dispositivo include anche Zepp Coach. Ovvero l’assistente virtuale basato sull’AI che elabora i dati dell’utente per creare piani di allenamento personalizzati e fornire consigli mirati sulle prestazioni. Un’altra caratteristica molto apprezzata è l’autonomia. Infatti la batteria garantisce fino a 10 giorni di utilizzo con una singola ricarica, un traguardo notevole per uno smartwatch di questa categoria.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Ilenia Violante

Laureata in Culture Digitali con Specialistica in Marketing. Faccio della lettura e la scrittura il mio lavoro nonché la mia più grande passione !