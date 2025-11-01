Ad
Adobe Firefly 5: AI che rivoluziona Photoshop

Adobe Firefly 5 rivoluziona l'apporto dell'AI con funzionalità di editing multilivello e assistente conversazionale per Photoshop.

scritto da Rosalba Varegliano
Adobe Photoshop: l'AI sempre più presente con Firefly 3

Adobe alza ancora una volta i suoi standard dell’innovazione con Firefly 5, l’ultima evoluzione del suo modello di intelligenza artificiale generativa. La novità principale è l’arrivo dell’editing multilivello, una funzione che consente di intervenire con estrema precisione su parti specifiche di un’immagine. Ad esempio il cielo, un soggetto o lo sfondo —tutto senza dover ricominciare da zero. Un passo avanti che promette di rendere il lavoro di designer, fotografi e illustratori molto più fluido e naturale.

Un nuovo modo di creare con l’intelligenza artificiale

Ma la vera rivoluzione arriva con l’integrazione dell’assistente conversazionale in Photoshop, capace di comprendere i comandi in un linguaggio naturale. L’utente potrà scrivere frasi come “illumina il volto del soggetto” o “rendi i colori più vivaci”, e l’AI si occuperà del resto in tempo reale. È un cambiamento radicale nel modo di interagire con il software, pensato per semplificare i flussi di lavoro e ridurre i tempi di editing.

Creatività, controllo e trasparenza

Oltre alle nuove funzioni, Firefly 5 punta su una qualità visiva superiore: le immagini generate risultano più realistiche, con una gestione più accurata di luci, ombre e texture. Adobe ha inoltre sottolineato l’impegno verso un utilizzo etico e trasparente dell’intelligenza artificiale, addestrando il modello solo con contenuti autorizzati e tracciabili.

Con questa nuova versione, Adobe consolida il suo ruolo di punto di riferimento per la creatività digitale, offrendo strumenti che non sostituiscono l’artista, ma ne amplificano la visione. Firefly 5 segna l’inizio di una nuova fase, dove tecnologia e immaginazione lavorano finalmente fianco a fianco. Sono lecite le preoccupazioni per una tecnologia così presente nella nostra vita quotidiana eppure così rischiosa e in parte un mistero. Non abbiamo ancora una padronanza completa dell’Intelligenza Artificiale, le sue potenzialità e soprattutto i suoi limiti. Tuttavia, ci si augura che software come quello messo a disposizione da Adobe siano solo un supporto aggiuntivo, nulla di più.

