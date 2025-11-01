Xiaomi mette fine al supporto per sei modelli: stop agli aggiornamenti di sistema e sicurezza

Xiaomi ha ufficialmente interrotto il supporto software per sei dei suoi smartphone. Decretando la fine della loro vita operativa in termini di aggiornamenti. I modelli coinvolti appartengono ai brand Xiaomi, Redmi e Poco. E questi non riceveranno più né nuove versioni del sistema operativo né le patch di sicurezza mensili di Android. La decisione non arriva inaspettata. Tutti i dispositivi hanno raggiunto la cosiddetta “Security Update EOL Date”. Cioè il punto in cui termina il periodo garantito di aggiornamenti. Per gli utenti, questo significa o scegliere se continuare a utilizzare lo smartphone, accettando un rischio maggiore per la sicurezza. Oppure passare a un modello più recente.
Fine di un ciclo. Cosa cambia per gli utenti Xiaomi, Redmi e Poco
La lista dei telefoni che non riceveranno più gli aggiornamenti sono i seguenti. Redmi A1, Redmi A1Plus, Xiaomi 11T, 11T Pro, 11 Lite 5G NE e Poco M5. Tutti hanno superato la soglia temporale fissata dall’azienda a settembre. Segnando la chiusura ufficiale del loro ciclo software. I primi tre anni sono stati coperti da aggiornamenti di sistema e patch regolari. Con un’estensione fino al quarto anno per la sicurezza. Da questo mese, Xiaomi non compilerà più nuove versioni del firmware per questi dispositivi.
La conclusione del supporto non comporta l’immediata inutilizzabilità dei telefoni. Ma implica una progressiva esposizione a rischi di sicurezza. Le vulnerabilità scoperte da ora in avanti non verranno corrette. E alcune applicazioni future potrebbero smettere di funzionare correttamente sui modelli più datati. Gli utenti più attenti potranno continuare a utilizzare i dispositivi adottando precauzioni. Come evitare l’installazione di app sconosciute o navigare su siti poco sicuri. Ma il consiglio generale resta quello di pianificare un aggiornamento hardware.
Xiaomi prosegue così la sua politica di aggiornamenti a tempo determinato. Che è in linea con la maggior parte dei produttori Android. Questi garantiscono tra i tre e i cinque anni di supporto. Chi desidera restare nel mondo del marchio potrà orientarsi verso modelli più recenti, come il nuovo Xiaomi 15T. Che è già disponibile sul mercato con il supporto software di lunga durata. Ma anche l’integrazione delle ultime funzioni AI sviluppate dall’azienda.