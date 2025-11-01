1Mobile, per Halloween offerte 5G in promo con primo mese gratis

In occasione della festività di Halloween, l’operatore telefonico virtuale 1Mobile ha deciso di proporre alcune sue offerte con supporto alla navigazione in 5G in promozione. In particolare, si tratta delle offerte di rete mobile denominate 1Mobile Speed 5G 150 Limited Edition, 1Mobile Speed 5G 200 Limited Edition e 1Mobile Flash 5G 260.
1Mobile, per Halloween proposte in promozione alcune offerte con supporto al 5G
In occasione di Halloween, l’operatore telefonico virtuale 1Mobile ha proposto alcune sue offerte mobile in promozione. Come già accennato in apertura, si tratta di alcune offerte mobile che danno la possibilità di navigare con le nuove reti di quinta generazione. In particolare, gli utenti potranno usufruire della promozione se attiveranno queste offerte utilizzando un codice coupon. L’operatore ha utilizzato i canali social per sponsorizzare questa promo e per indicare un link con cui accedere a questo codice.
Con la promozione, attivando le offerte in questione gli utenti potranno usufruire del costo di attivazione e della scheda sim gratuiti. Potranno inoltre avere il primo rinnovo dell’offerta gratuitamente. Vi elenchiamo qui di seguito le offerte coinvolte in questa promozione.
- Speed 5G 150 Limited Edition include ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali e 150 Giga di traffico datin in 5G. Il costo per il rinnovo è pari a 6,99 euro al mese
- Speed 5G 200 Limited Edition include ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali e 200 Giga di traffico datin in 5G. Il costo per il rinnovo è pari a 7,99 euro al mese
- Flash 5G 260 include ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 60 SMS verso tutti i numeri nazionali e 260 Giga di traffico datin in 5G. Il costo per il rinnovo è pari a 8,99 euro al mese