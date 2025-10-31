PosteMobile Casa Internet: chiamate e connessione illimitate

Poste Italiane rafforza la propria presenza nel settore delle telecomunicazioni con PosteMobile Casa Internet. Si tratta di un piano pensato per unire semplicità, convenienza e copertura nazionale. L’offerta in questione è destinata ai clienti privati e professionisti. Essa consente di usufruire di chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali e di connessione Internet senza limiti. Tutto ciò a 26,90€ al mese, con un contributo di attivazione di 59€.

Uno degli aspetti più apprezzati dell’ operatore è sicuramente la totale assenza di costi nascosti. Il telefono e modem Wi-Fi vengono consegnati e installati gratuitamente da un tecnico specializzato. Il servizio include anche la configurazione iniziale, così da garantire un funzionamento immediato e senza complicazioni.

PosteMobile Casa: installazione semplice, assistenza continua e servizi su misura

Il canone mensile comprende diversi vantaggi. Ne sono un esempio: segreteria telefonica, visualizzazione del numero chiamante, avviso di chiamata e un call center dedicato attivo h24. Parliamo così di un’offerta stabile, accessibile e perfetta per chi desidera un servizio domestico affidabile senza vincoli complessi o clausole difficili da interpretare.

L’attivazione di PosteMobile Casa Internet è pensata per essere immediata e senza stress. Basta recarsi in un Ufficio Postale e richiederne l’attivazione. Dopo la richiesta, il cliente viene contattato per fissare un appuntamento con il tecnico incaricato della consegna e installazione dei dispositivi direttamente a domicilio. Il kit comprende un telefono di rete fissa e un modem Wi-Fi. Entrambi i dispositivi sono facili da utilizzare e compatibili con la maggior parte dei device domestici. Il servizio di assistenza tecnica è sempre attivo e dedicato.

Ma non è finita qui. L’azienda conferma anche la sua attenzione all’inclusione. Prevede infatti soluzioni specifiche per utenti non vedenti o non udenti, in linea con le politiche di accessibilità del gruppo Poste Italiane. Insomma, grazie a una combinazione di tecnologia, semplicità e servizio, PosteMobile Casa Internet si propone come una soluzione completa per chi cerca una connessione affidabile e un servizio telefonico sempre efficiente e senza limiti.