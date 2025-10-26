X prepara il marketplace dei nomi utente abbandonati: prezzi fino a sei zeri

Android 16

La piattaforma X, erede di Twitter sotto la guida di Elon Musk, si prepara a lanciare un marketplace ufficiale per i nomi utente abbandonati. Il servizio, già dotato di un proprio sito web e account dedicato, permetterà agli utenti con abbonamento Premium Plus o Premium Business di acquistare o rivendicare handle dismessi da altri utenti — ma con una condizione chiara: il possesso del nome resterà valido solo finché l’abbonamento sarà attivo.

Handle rari e “priority”: due categorie di nomi utente

Il nuovo sistema suddividerà i nomi disponibili in due categorie principali:

Priority , che comprenderà nomi propri, frasi composte e combinazioni alfanumeriche;

, che comprenderà nomi propri, frasi composte e combinazioni alfanumeriche; Rare, la categoria più ambita e costosa, riservata a handle particolarmente richiesti, come nomi brevi o termini popolari.

Secondo le prime informazioni diffuse da X, i prezzi potranno variare da 2.500 dollari fino a cifre a sei zeri, in base alla rarità e al valore percepito del nome. L’iniziativa si inserisce nella strategia più ampia di Musk di monetizzare ogni aspetto della piattaforma, trasformando X in un ecosistema economico autonomo, tra abbonamenti, servizi premium e nuovi canali di business.

Il funzionamento del marketplace

Gli utenti che acquistano un nuovo handle tramite il marketplace vedranno “congelato” il proprio vecchio nome utente, che resterà inattivo ma recuperabile. Se l’abbonamento Premium Plus o Business dovesse scadere, l’handle acquistato verrà disattivato e l’account tornerà automaticamente a usare il nome precedente. Resta però un punto oscuro: nel caso in cui l’abbonamento venga riattivato, l’utente riottiene il nome o dovrà pagarlo di nuovo? La piattaforma non ha ancora fornito chiarimenti ufficiali su questa e altre questioni, come:

il numero massimo di handle acquistabili per singolo utente,

la possibilità di riutilizzare handle bannati o sospesi,

o la presenza di eventuali limiti geografici all’acquisto.

Un servizio ancora in fase embrionale

Il sito del marketplace, pur già online, appare ancora incompleto: non è presente un sistema di esplorazione pubblica dei nomi disponibili e molte sezioni risultano non attive.

Ciononostante, X sembra voler creare un senso di esclusività, con piani per lanciare “drop” periodici di nuovi handle, simili alle vendite a tempo tipiche del mondo NFT o streetwear, alimentando così l’hype e la competizione tra utenti e aziende.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di trasformazione che Musk sta portando avanti per fare di X una piattaforma multifunzionale, capace di unire social, pagamenti, streaming e ora anche commercio digitale di asset digitali. Il marketplace dei nomi utente rappresenta un esperimento inedito nel panorama dei social network, ma solleva anche interrogativi su privacy, speculazione e diritti di proprietà digitale. Resta da capire se la community accoglierà questa novità come un’opportunità o un ulteriore passo verso la commercializzazione estrema dell’identità online.