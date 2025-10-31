Audi rinnova l’esperienza digitale: la nuova myAudi tra IA e semplicità d’uso

Audi compie un ulteriore passo nella sua rivoluzione digitale, presentando una versione completamente nuova di myAudi, la piattaforma che connette conducente e vettura in un unico ecosistema. Con un’interfaccia più intuitiva e un design ispirato alla filosofia “Strive for clarity”, l’app diventa il punto di riferimento per gestire ogni aspetto della mobilità Audi.

Il vero salto di qualità è rappresentato dall’introduzione dell’AI. In collaborazione con CARIAD, la casa automobilistica ha sviluppato un assistente virtuale basato su ChatGPT, capace di rispondere in modo rapido e naturale alle domande dei conducenti. Questo sistema attinge direttamente dal libretto d’uso del veicolo e consente un dialogo diretto con l’auto.

Audi myAudi: un nuovo layout per un’esperienza digitale più chiara e connessa

Audi rafforza così la propria strategia di digitalizzazione, già avviata con l’architettura elettronica E3 1.2 introdotta su Audi Q6 e-tron. La piattaforma consente aggiornamenti, il controllo vocale potenziato e l’integrazione con il sistema operativo Android Automotive OS. L’obiettivo è costruire un ambiente in cui tecnologia, sicurezza e comfort convivano armoniosamente, migliorando ogni viaggio.

Il restyling grafico di myAudi punta sulla chiarezza e sull’organizzazione delle funzioni. L’app si articola in cinque sezioni principali: veicolo, navigazione, intelligenza artificiale, notizie Audi Italia ed e-commerce. Tutti i servizi post-vendita si trovano ora nella sezione “Veicolo”, semplificando la gestione e riducendo i tempi di consultazione.

Una delle novità più rilevanti è l’Audi Service Request, che permette alla vettura di comunicare direttamente con il centro assistenza. Quando si presentano necessità di manutenzione, il sistema invia automaticamente una segnalazione, liberando il conducente dal monitoraggio delle scadenze. L’auto e il Service Partner lavorano insieme come una vera segreteria digitale, garantendo efficienza, sicurezza e continuità di prestazioni. Per i modelli elettrici, myAudi testa un alleato prezioso grazie al rinnovato e-tron trip planner, che calcola le soste di ricarica più efficienti e le adatta in base a traffico, meteo e stile di guida. Il sistema sfrutta la gestione termica intelligente della batteria per ottimizzare i tempi di rifornimento e migliorare le prestazioni.