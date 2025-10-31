WhatsApp: attenti al nuovo gruppo ruba soldi che vi frega con l’inganno

Al giorno d’oggi, ognuno di noi utilizza come applicazione di messaggistica primaria senza ombra di dubbio WhatsApp, la nota applicazione vanta infatti una popolarità davvero senza precedenti conquistata nel corso dell’ultimo decennio grazie al lavoro del team di sviluppo che si occupa di introdurre funzionalità in grado di rendere l’applicazione competitiva e appetibile.

Questa enorme popolarità si è tradotta in un insieme di oltre 2 miliardi di account attivi che rappresentano praticamente un’intera popolazione connessa e raggiungibile, questo elemento purtroppo rappresenta un piccolo grande problema collaterale, i truffatori sono infatti particolarmente interessati alle piazze ampie ricche di utenti facilmente raggiungibili, di conseguenza da diverso tempo le truffe online su WhatsApp sono diventate una piccola ma pericolosissima realtà.

I truffatori infatti utilizzano ormai regolarmente WhatsApp per diffondere le loro truffe e colpiscono praticamente chiunque in modo indistinto, anche in Italia il fenomeno è arrivato forte e prepotente ed oggi vi raccontiamo di questa ultima truffa che sta davvero seminando il panico, scopriamo insieme come funziona.

La truffa del falso lavoro YouTube

La truffa in questione colpisce in modo davvero subdolo, innanzitutto si viene aggiunti senza consenso all’interno di un gruppo dove vi verrà proposto di ottenere guadagni davvero facilmente tramite dei lavoretti come mettere like ad alcuni video oppure scrivere dei commenti sotto altri, i truffatori infatti, spacciandosi per dei collaboratori ufficiali di YouTube, vi pagheranno con dei piccoli bonifici in modo da conquistare la vostra fiducia rapidamente.

Dopo questo piccolo processo iniziale però arriva il tentativo di truffa vera e proprio, vi verrà chiesto infatti di inviare una somma di denaro tramite bonifico decisamente ingente con la promessa di recuperarla in un secondo momento moltiplicata svariate volte, ovviamente questa promessa è fasulla dal momento che quella somma sparirebbe in pochi secondi e non guadagnerete davvero nessun euro, in caso anche voi doveste finire in gruppi di questo genere la cosa migliore da fare è uscire immediatamente.