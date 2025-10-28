Truffa e paura tra gli utenti: il messaggio sembra vero e prova ad estorcere più di 1500€

Con la truffa di oggi c’è da preoccuparsi, soprattutto se non si è esperti delle varie dinamiche che possono arrivare dal web. Come si può infatti notare dal testo, più persone si sono ritrovate di fronte ad un messaggio davvero incredibile al primo impatto, in quanto lascerebbe credere che alcuni malviventi possano aver spiato gli utenti mentre erano al computer.

La truffa agisce con il solito messaggio: attenti a questo testo e state tranquilli in quanto nessuno vi ha spiato

Il testo è quello qui in basso e vuole far credere di aver visto gli utenti mentre erano davanti al computer in atteggiamenti privati ed intimi.

“Questo messaggio è stato inviato dal tuo stesso account iCloud.

Ti trovi attualmente in una situazione molto seria. Tuttavia, c’è una via d’uscita — se agirai con saggezza.

Hai mai sentito parlare di Pegasus? È uno spyware sofisticato che si installa su computer e smartphone, permettendo agli hacker di monitorare l’attività dei proprietari dei dispositivi. Dà accesso alla webcam, ai messaggi, alle email, ai registri delle chiamate e altro ancora. Funziona senza problemi su Android, iOS, macOS e Windows. Sai già di cosa si tratta.

Alcuni mesi fa, l’ho installato su tutti i tuoi dispositivi. Non sei stato particolarmente prudente riguardo ai link su cui hai cliccato online — ed è stato il tuo errore.

Da allora, ho osservato ogni aspetto della tua vita privata. Un dettaglio in particolare ha attirato la mia attenzione.

Ho registrato filmati espliciti di te mentre guardavi pornografia altamente controversa. Dato il genere ripetuto e specifico, è chiaro che le tue preferenze sono disturbanti e deviate.

Dubito che tu voglia che amici, familiari o colleghi vedano quei filmati. Ma posso farlo accadere — con pochi clic.

Tutti i contatti nella tua lista riceveranno il materiale: tramite WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, email — ovunque.

Sarà uno tsunami digitale che spazzerà via tutto sul suo cammino — a cominciare dalla tua vecchia vita.

Non illuderti di essere la vittima qui. Quello che è stato registrato rivela chi sei davvero. Consideralo il tuo giudizio finale.

Io vedo tutto. Ma non farti prendere dal panico. Proprio come il Dio a cui potresti pregare, anch’io posso mostrare misericordia. Ma la misericordia ha un prezzo.

Trasferisci 1.700 dollari in Litecoin (LTC) al seguente indirizzo del portafoglio“.