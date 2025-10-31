Google Pixel 9a, un PREZZO ASSURDO è ora su Amazon: correte ad acquistarlo

Il prezzo disponibile su Amazon di Google Pixel 9a è indiscutibilmente uno dei più bassi di sempre, gli utenti si ritrovano a poter approfittare di sconti incredibili, che aprono le porte verso un risparmio più unico che raro, anche sull’acquisto di smartphone comunque qualitativamente elevati.

La prima cosa che notiamo di questo dispositivo sono sicuramente dimensioni inferiori rispetto agli standard a cui siamo solitamente abituati, difatti ha un peso di soli 185,9 grammi, con dimensioni di 154,7 x 73,3 x 8,9 millimetri di spessore. Ciò si rispecchia anche nella diagonale del pannello, essendo a ogni modo da 6,3 pollici, un buonissimo P-OLED con densità di 422 pixel e risoluzione di 1080 x 2424 pixel, protezione Gorilla Glass 3, refresh rate a 120Hz e 16 milioni di colori.

Il processore non poteva che essere il SoC top di gamma del momento, in particolare parliamo del Google Tensor G4, octa-core con una frequenza di clock a 3,1GHz, accoppiato con la GPU Mali-G715 MC7 e anche 8GB di RAM. Il taglio di memoria interna varia in relazione alla variante che l’utente sceglie di acquistare, ma vi possiamo dire che non è espandibile con l’ausilio di una microSD.

Google Pixel 9a, lo sconto più pazzo su Amazon

Volete lo smartphone di fascia media di Google a prezzo scontato? siete nel posto giusto, il device può essere oggi vostro con un investimento finale di soli 449 euro, contro i 549 euro previsti in origine di listino. L’acquisto può tranquillamente essere effettuato subito a questo link.

Sono ben quattro le colorazioni differenti tra cui poter scegliere, sono tutte in commercio esattamente allo stesso identico prezzo, il che facilita la personalizzazione e la scelta da parte del consumatore, il quale si ritrova a tutti gli effetti a poter optare per una soluzione piuttosto che l’altra, senza vincoli o limitazioni particolari.