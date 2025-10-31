Serie Galaxy S23, riparte il rollout della One UI 8: aggiornamento in arrivo anche per Galaxy Tab S8

Samsung Galaxy S23

Dopo una breve pausa, Samsung ha riavviato la distribuzione della One UI 8, l’interfaccia basata su Android 16, per i modelli della serie Galaxy S23. Il rollout, che era iniziato lo scorso 29 settembre, era stato misteriosamente sospeso per un paio di giorni, ma nelle ultime ore è tornato operativo a pieno ritmo — e coinvolge anche i Galaxy Tab S8, che iniziano a ricevere l’update in Corea del Sud.

Riparte la distribuzione della One UI 8 sui Galaxy S23

Dopo il breve stop, la distribuzione è ufficialmente ripresa con le nuove build S918NKSS6EYJ7, S918NOKR6EYJ7 e S918NKSU6EYI7 per Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+ e Galaxy S23.

Il rollout è partito dalla Corea del Sud e si estenderà progressivamente anche agli altri mercati, Italia compresa, nelle prossime settimane. Nonostante non siano emerse criticità gravi durante la prima fase di rilascio, Samsung ha preferito sospendere temporaneamente la diffusione dell’update — probabilmente per perfezionare alcune ottimizzazioni di sistema e correggere i lievi cali di autonomia segnalati da alcuni utenti. Ora la nuova versione torna con le patch di sicurezza di ottobre, oltre a una serie di piccoli miglioramenti alla stabilità del sistema e alle prestazioni generali. Per chi aveva già installato la One UI 8, il nuovo pacchetto pesa circa 400 MB, mentre per chi proviene dalla One UI 7 l’aggiornamento supera i 3 GB.

Novità anche per Galaxy Tab S8, Tab S8+ e Tab S8 Ultra

Parallelamente, Samsung ha avviato la distribuzione della One UI 8 e di Android 16 anche sulla serie Galaxy Tab S8, composta da Tab S8, Tab S8+ e Tab S8 Ultra. Le build individuate in Corea del Sud sono XB00XXU9EYJ4 e X800OXM9EYJ4, e introducono un’esperienza software uniformata a quella dei flagship più recenti, con diverse novità lato produttività e personalizzazione.

Tra le principali migliorie:

Ottimizzazione del multitasking, con possibilità di aprire fino a tre app affiancate.

Interfaccia aggiornata per Samsung DeX, ora più vicina a un vero ambiente desktop.

Nuove funzioni AI di Galaxy AI, tra cui traduzioni contestuali, note automatiche e suggerimenti intelligenti.

Rinnovo grafico della schermata di blocco, con nuovi layout per l’orologio e gli sfondi.

Aggiornamenti per le app di sistema (Samsung Notes, Internet Browser, Meteo, Promemoria, Calendario).

Anche per i tablet, l’update include le patch di sicurezza di ottobre 2025, oltre a miglioramenti nella gestione energetica e nella connettività Bluetooth.