Samsung Galaxy S26 in ritardo? La teoria del posticipo ora sembra molto più concreta

Samsung

Negli ultimi giorni si è fatta sempre più insistente una voce che, fino a poco tempo fa, sembrava soltanto un’ipotesi marginale: i Samsung Galaxy S26 potrebbero arrivare in ritardo rispetto al consueto calendario di lancio. L’indiscrezione, che inizialmente circolava in forma anonima, ha acquisito peso e credibilità dopo che Ice Universe, uno dei leaker più affidabili del panorama tech e da anni punto di riferimento per le anticipazioni sul mondo Samsung, ha pubblicato un messaggio piuttosto diretto sul proprio profilo Weibo: il debutto della prossima serie Galaxy slitterà rispetto a gennaio, mese in cui avevamo visto arrivare sul mercato i Galaxy S25.

Un lancio spostato (forse) a marzo

Al momento non esistono comunicazioni ufficiali da parte di Samsung, ma più fonti indipendenti concordano su un ritardo significativo, che potrebbe spingere la presentazione dei Galaxy S26 addirittura fino a marzo 2026. Secondo le prime ricostruzioni, la causa andrebbe cercata in alcuni rallentamenti nella progettazione del modello base, con il team di ingegneri che starebbe affrontando difficoltà legate alla struttura interna del dispositivo.

Nonostante l’affidabilità della fonte, va sottolineato che non esistono prove concrete di un problema tecnico o produttivo specifico. Tuttavia, la coincidenza di più voci — unite al silenzio ufficiale dell’azienda — ha reso la teoria del rinvio molto più solida rispetto a qualche settimana fa.

Samsung rallenta mentre il settore accelera

Il potenziale ritardo appare ancora più curioso se confrontato con le tempistiche degli ultimi anni. I Galaxy S25, infatti, erano stati annunciati in anticipo rispetto alle generazioni precedenti, con una presentazione a gennaio invece che a febbraio come accaduto per S24 e S23. Negli ultimi mesi, però, l’intero settore ha mostrato una tendenza opposta: Google ha rilasciato Android 16 già nel secondo trimestre, anticipando di mesi il consueto ciclo di sviluppo, mentre Qualcomm e MediaTek hanno portato i loro nuovi chip top di gamma sul mercato già a settembre.

In questo contesto, un eventuale slittamento della line-up Galaxy S26 potrebbe apparire come una scelta controcorrente, dettata più da motivazioni interne che da esigenze di sincronizzazione con il mercato.

Nessun cambiamento estetico, ma possibili sfide tecniche

Un dettaglio interessante riguarda il fatto che, secondo le prime anticipazioni, i Galaxy S26 non dovrebbero introdurre novità sostanziali nel design. Da qui l’interrogativo: perché allora il ritardo? Una spiegazione plausibile potrebbe risiedere nei nuovi processori Exynos, che torneranno a equipaggiare parte della gamma dopo anni di predominio Qualcomm. Le modifiche all’architettura termica e le ottimizzazioni necessarie per garantire un raffreddamento efficiente potrebbero aver rallentato i test di validazione, soprattutto sui modelli di fascia media della linea.