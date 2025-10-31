CoopVoce EVO 250: giga, minuti e SMS inclusi a 9,90€

A volte trovare un’offerta telefonica chiara e senza sorprese sembra un’impresa. Tra asterischi minuscoli, costi nascosti e condizioni che cambiano ogni tre mesi, ci si sente quasi sempre fregati. Poi però arriva CoopVoce con la sua EVO 250 e, per una volta, tutto suona davvero semplice.

Internet veloce e chiamate illimitate con CoopVoce EVO 250

L’offerta è di quelle che fanno alzare un sopracciglio: 250 giga di internet, minuti illimitati, 1000 SMS, a 9,90 euro al mese. Tutto qui, senza scadenze “promo”, senza aumenti dopo sei mesi, senza vincoli. È un “per sempre” che, in un mondo di tariffe che cambiano più spesso del meteo, ha quasi un sapore vintage. Eppure è proprio questa la forza di CoopVoce: dire quello che offre, e offrire davvero quello che dice.

Puoi scegliere se avere una SIM fisica o passare alla eSIM, così da completare tutto online, senza aspettare il corriere. E se vuoi tenere il tuo numero, nessun problema: il passaggio è incluso, semplice e veloce. L’attivazione costa 10 euro, spedizione compresa, e nel totale il primo mese arrivi a spendere meno di venti euro. Poi basta, il rinnovo resta fisso a 9,90 euro.

E non è solo una questione di prezzo. CoopVoce si appoggia a una rete con copertura del 99,8%, quindi puoi navigare e chiamare praticamente ovunque. La velocità arriva al massimo della tecnologia 4G, e puoi usare liberamente l’hotspot, senza limitazioni o costi extra. Perfino in viaggio in UE o nel Regno Unito, i tuoi giga restano validi come in Italia per i primi trenta giorni — niente calcoli strani o pacchetti aggiuntivi.

C’è anche quella sensazione di “cura da bottega” che CoopVoce ha mantenuto nel tempo: assistenza 24 ore su 24, servizi come ChiamaOra e LoSai, blocco automatico dei numeri a sovrapprezzo, e nessuna pubblicità invadente o app piena di banner.

In un mercato pieno di offerte-lampo e contratti con mille clausole, EVO 250 è quasi una rarità: trasparente, onesta e diretta. Una tariffa che non promette la luna, ma che, finalmente, mantiene la parola data.