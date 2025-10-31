AirPods Pro 3: emergono problemi con la cancellazione del rumore dopo il “Bloodgate”

Dopo il cosiddetto “Bloodgate”, la vicenda che aveva già acceso l’attenzione attorno ai nuovi AirPods Pro 3, per gli auricolari di Apple si profila un’altra grana. Diversi utenti stanno infatti segnalando la comparsa di un fastidioso rumore di fondo durante l’utilizzo delle modalità di cancellazione attiva del rumore (ANC) e Trasparenza. Si tratta di un fruscio continuo, simile a un sibilo o a un rumore bianco, percepibile in particolare quando non viene riprodotto alcun contenuto audio.

Le segnalazioni e i sintomi del problema

Le discussioni sui forum di MacRumors e Reddit raccontano situazioni simili: chi ascolta in ambienti silenziosi sente un suono persistente, descritto come un soffio o come il rumore che si avverte avvicinando una conchiglia all’orecchio. Il fenomeno non interessa soltanto la cancellazione del rumore, ma anche le modalità Adattiva e Trasparenza, cioè quelle in cui i microfoni restano attivi per elaborare il suono circostante. Alcuni utenti lo paragonano al ronzio costante di un piccolo ventilatore in funzione.

Le testimonianze evidenziano come il difetto non si presenti in modo uniforme: in certi casi il disturbo riguarda solo uno dei due auricolari, in altri si nota un’enfasi anomala sulle frequenze più alte. L’esperienza d’ascolto, in ogni caso, ne risulta compromessa, soprattutto in contesti tranquilli in cui ogni minimo rumore diventa evidente.

Possibili cause e primi interventi di Apple

Secondo quanto emerso, non tutte le unità sembrano essere colpite. Alcuni utenti hanno chiesto la sostituzione dei propri AirPods Pro 3, ricevendo un nuovo paio, ma in più di un caso il problema si sarebbe ripresentato identico anche dopo il cambio. Un’indicazione interna, riportata da chi ha contattato l’assistenza, suggerirebbe che Apple abbia autorizzato la sostituzione dei dispositivi difettosi nei propri store.

Al momento, non è chiaro se l’origine sia da ricercare in un errore software o in un difetto hardware. Nel primo caso, un futuro aggiornamento del firmware potrebbe risolvere la questione; nel secondo, il problema potrebbe rivelarsi più complesso. Nell’attesa di un intervento ufficiale, l’unica soluzione per eliminare il fruscio resta la disattivazione delle modalità ANC e Trasparenza, una scelta che però priva gli auricolari di una delle loro funzioni più distintive.