Creami Extra WOW 50: la nuova offerta di PosteMobile conquista con prezzo e semplicità

PosteMobile lancia una nuova proposta pensata per chi cerca convenienza e stabilità. Si chiama Creami Extra WOW 50 ed è dedicata ai nuovi clienti. L’offerta include chiamate e SMS illimitati, oltre a 50GB di traffico dati in rete 4G+ con velocità fino a 300Mbps. Il tutto a un costo mensile di 5,99€, con un’attivazione pari a 10€ e una prima ricarica obbligatoria dello stesso importo.

La connessione utilizza l’infrastruttura Vodafone 4G+. Quest’ultima garantisce una copertura del 99% della popolazione italiana. La promo però non si limita solo alla forza dei Giga. Infatti tra gli altri vantaggi emergono i servizi gratuiti come “Ti cerco”, “Richiama ora”, l’avviso di chiamata e il controllo del credito residuo tramite il numero 401212. In più, l’hotspot è incluso senza costi extra, così da poter condividere la propria connessione con altri dispositivi.

Servizi, gestione e trasparenza: la filosofia PosteMobile

Oltre alle tariffe competitive, PosteMobile punta sulla semplicità di gestione. Gli utenti possono controllare la propria offerta, attivare o disattivare la navigazione dati e gestire i rinnovi direttamente dall’App Poste Italiane o tramite l’area personale su PostePay.it. L’applicazione è disponibile per dispositivi iOS e Android. Essa offre un’interfaccia intuitiva e accesso immediato a tutti i servizi disponibili.

È importante ricordare che, in assenza di credito sufficiente al rinnovo, la tariffa passa a 18 centesimi al minuto e 12 cent. per SMS. Per il traffico dati, invece, è previsto un pagamento giornaliero di 2€ per 500MB alla prima connessione, salvo blocco attivo. Tutte le condizioni contrattuali sono consultabili sul sito ufficiale o presso gli uffici postali, nel rispetto della normativa sulla trasparenza tariffaria e tecnica.

Insomma, tale soluzione mira a confermare la reputazione di un marchio affidabile e accessibile. L’obiettivo è garantire a privati, professionisti e aziende un servizio mobile stabile, trasparente e a misura di cliente, con un’attenzione costante alla qualità della rete e alla chiarezza delle informazioni.