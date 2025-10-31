Pixel 9a: sette anni di aggiornamenti e ottimo prezzo lo rendono un best buy

Per chi non lo ricordasse, la nona generazione degli smartphone Pixel di Google è rappresentato una vera e propria svolta per la società dal momento che questi smartphone hanno introdotto delle caratteristiche tecniche assolutamente di altissimo livello e hanno mostrato un’evoluzione decisamente evidente e radicale sotto vari punti di vista, tutto ciò ha trasformato gli smartphone in questione in dispositivi assolutamente competitivi e in grado di attirare l’attenzione di tantissimi appassionati.

Ovviamente come tutti gli smartphone hanno dovuto lasciare il passo ai fratelli maggiori della 10ª generazione, ma nonostante tutto sono attualmente dei dispositivi validissimi in grado di fare tutto quello di cui abbiamo bisogno senza nessun tipo di problema e di eseguire software assolutamente di alto livello in modo disinvolto, stesso discorso vale per l’intelligenza artificiale che viene eseguita senza nessun tipo di problema dal processore Tensor G4 sviluppato da Google.

Ovviamente, come potete immaginare, essendo usciti da diverso tempo e essendo arrivata alla generazione successiva ormai da un po’ di mesi, questi smartphone stanno scendendo di prezzo e oggi vi parliamo nello specifico del Pixel 9a, il modello medio di gamma di questa generazione che rivendica caratteristiche assolutamente ottime.

Il dispositivo in questione vanta delle caratteristiche tecniche assolutamente di alto livello che gli permettono di svolgere tutti i compiti con disinvoltura e allo stato attuale può rappresentare un vero e proprio Best Buy soprattutto se oltre alle caratteristiche tecniche, consideriamo anche la presenza di sette anni di aggiornamenti garantiti.

Tutto ciò diventa assolutamente realtà grazie alla nuova offerta disponibile su Mediaworld, nello specifico parliamo dello store online e di coloro che hanno attivato la carta fedeltà inclusa con l’iscrizione gratuita al Mediaworld club, coloro che infatti hanno aderito possono acquistare lo smartphone ad un costo davvero competitivo, quest’ultimo di listino infatti ha un prezzo di 549 € ma per coloro che godono della tessera MWC, il dispositivo viene scontato in automatico a 385,13 € con uno sconto netto pari a quasi il 30%.