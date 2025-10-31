1Mobile lancia Flash 5G 260: 260GB, minuti illimitati a soli 4,99€

La nuova offerta 1Mobile Flash 5G 260 è una delle più aggressive del mercato mobile italiano. Essa prevede infatti 260GB in 5G Full Speed, minuti illimitati e 60 SMS a soli 4,99€ per il primo mese, che diventano 8,99 euro dal secondo in poi. L’iniziativa è valida fino al 30 novembre 2025 ed è pensata sia per chi effettua la portabilità del numero, sia per chi attiva una nuova SIM. L’attivazione è gratuita in portabilità da tutti i gestori, mentre costa 10€ per i nuovi numeri. L’ operatore sfrutta l’infrastruttura di rete Vodafone, garantendo velocità fino a 2Gbps in download e una copertura stabile su tutto il territorio nazionale.

Con Flash 5G 260, 1Mobile punta a offrire un pacchetto completo per chi desidera sfruttare la velocità del 5G senza spendere troppo, mantenendo la libertà di gestire tutto dall’app ufficiale o dall’Area Personale online, dove è possibile monitorare consumi, credito residuo e rinnovi.

1Mobile: 5G alla massima velocità, gestione flessibile e nessun costo nascosto

I 260GB inclusi nell’offerta possono essere utilizzati sia in Italia che nei Paesi dell’Unione Europea, in conformità con la normativa europea sul roaming. Una volta terminato il traffico dati, la navigazione viene bloccata automaticamente, ma l’utente può proseguire attivando la funzione “Restart” o acquistando pacchetti Extra. La promo si rinnova in modo automatico ogni mese e, in caso di credito insufficiente, resta attiva ma utilizzabile solo dopo una ricarica che copra il costo del rinnovo. Se il credito resta insufficiente per due rinnovi consecutivi, il piano viene sospeso ma può essere riattivato in qualsiasi momento.

Tra le funzioni extra figurano la ricarica automatica, l’opzione “Porta un amico”, il servizio 1Mobile Gas&Luce e una serie di soluzioni per clienti con disabilità, a conferma dell’impegno dell’operatore verso l’inclusione. Per chi desidera cambiare operatore, basta recarsi in un punto vendita 1Mobile o completare la procedura online su www.unomobile.it. La portabilità del numero è gratuita e deve essere completata entro 30 giorni dall’attivazione della SIM per mantenere il bonus iniziale.