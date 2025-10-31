Adobe Project Indigo arriva su iPhone 17, ma con una limitazione

Buone notizie per i fan di Adobe Project Indigo, la nuova app fotocamera sviluppata dal team dell’azienda americana. Dopo settimane di attesa, l’app è finalmente compatibile con gli iPhone 17, ma con un limite tecnico che ne riduce le potenzialità, non supporta la fotocamera frontale. L’annuncio arriva dopo le difficoltà riscontrate da Adobe nell’adattare l’app al nuovo sensore fotografico quadrato introdotto da Apple con la serie 17. L’azienda, così, pur di rendere Indigo utilizzabile, ha preferito disattivare temporaneamente il supporto alla selfie camera.

Project Indigo è una fotocamera alternativa a quella di sistema di iOS, lanciata in estate come versione sperimentale e già molto apprezzata da fotografi e appassionati. Creata da un gruppo di ex sviluppatori della Google Pixel Camera, è pensata per offrire scatti più naturali e realistici rispetto all’app ufficiale di Apple.

Adobe Project Indigo: il bug del sensore quadrato e la promessa di un fix con iOS 26.1

Secondo Adobe, il problema non dipende interamente dal proprio software, ma dal modo in cui iOS gestisce il nuovo sensore quadrato integrato nei quattro modelli della serie iPhone 17, 17Pro, 17 Pro Max e 17Air. Apple, infatti, ha introdotto modifiche all’architettura di acquisizione dell’immagine che hanno temporaneamente reso incompatibili alcune API utilizzate da Indigo.

La soluzione dovrebbe arrivare a breve con iOS 26.1, attualmente in versione Beta. Il prossimo aggiornamento del sistema operativo è previsto tra fine ottobre e inizio novembre. Esso includerà miglioramenti che permetteranno alle app di terze parti di sfruttare pienamente il nuovo hardware fotografico. Adobe ha già confermato che, non appena l’update sarà disponibile, il supporto alla fotocamera frontale verrà ripristinato.

Nel frattempo, Indigo resta una delle applicazioni più interessanti del contesto fotografico mobile. Le sue funzioni di super-risoluzione 2x e 6x, la cancellazione dei riflessi e la resa cromatica più realistica l’hanno resa una delle alternative preferite dagli utenti alla fotocamera di default.