OnePlus Ace 6 debutta in Cina: autonomia da record e hardware da top di gamma

OnePlus Ace 6

OnePlus torna alla ribalta con un nuovo modello pensato per chi chiede prestazioni e durata estrema. Il nuovo OnePlus Ace 6 è ufficiale in Cina e si distingue soprattutto per una batteria gigantesca da 7.800 mAh, tra le più grandi mai viste su uno smartphone di fascia alta. Un valore che, insieme alla ricarica Super Flash Charge da 120W, fa capire subito la direzione scelta dall’azienda: potenza e resistenza, senza compromessi.

Batteria e prestazioni: il cuore dell’esperienza Ace

La vera protagonista è lei: la batteria. Secondo OnePlus, l’Ace 6 è in grado di garantire fino a 22 ore di riproduzione video, 12 ore di navigazione web e 10 ore di gaming continuativo alla massima fluidità. Numeri da record, che lo collocano tra i migliori del settore per autonomia reale.

A completare il quadro c’è la ricarica Super Flash Charge a 120W, capace di riportare la batteria al 58% in soli 20 minuti. Un risultato possibile anche grazie al nuovo sistema di dissipazione Glacier VC, che ottimizza la temperatura interna durante le sessioni più intense, mantenendo prestazioni costanti e senza throttling.

Sotto la scocca, troviamo il Qualcomm Snapdragon 8 Elite, affiancato da fino a 16 GB di RAM LPDDR5X e 1 TB di memoria interna UFS 4.1. A livello di connettività, non manca nulla: 5G dual SIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, infrarossi e un chip di rete G2 dedicato al gaming online.

Display fluido e costruzione premium

Il nuovo OnePlus Ace 6 monta un display AMOLED piatto da 6,83 pollici FHD+, con una risoluzione di 2800 x 1272 pixel e un refresh rate che raggiunge 165 Hz nelle attività più dinamiche, come i giochi compatibili. La luminosità di picco tocca i 1.800 nit, mentre la copertura dello schermo è del 93,6% della superficie frontale. Il pannello è protetto dal Crystal Shield Glass e dotato di modalità di protezione oculare. Il design mantiene la solidità tipica della linea Ace: telaio in lega di alluminio, retro in vetro, certificazioni IP68/IP69/IP69K per resistenza ad acqua e polvere, e un sensore di impronte ultrasonico sotto al display.

Fotocamere equilibrate ma complete

La dotazione fotografica del nuovo Ace 6 punta alla qualità senza strafare. Sul retro troviamo una fotocamera principale Sony IMX906 da 50 MP con apertura f/1.8, autofocus PDAF e stabilizzazione ottica OIS a due assi. A completare il modulo, un sensore ultra-grandangolare da 16 MP. La registrazione video arriva fino a 4K a 120 fps, mentre frontalmente c’è una camera da 16 MP, perfetta per selfie e videochiamate.

OnePlus dichiara un’elaborazione d’immagine potenziata dalla ColorOS 16, basata su Android 16, con nuove funzioni AI per il bilanciamento dei colori e la riduzione del rumore in condizioni di scarsa luce. OnePlus Ace 6 sarà disponibile in tre colorazioni: Competitive Black, Flash White e Quicksilver, quest’ultima con il logo “ACE” inciso sul retro.

Ecco i prezzi ufficiali per la Cina (al cambio attuale in euro):

12 GB / 256 GB – 2.599 yuan (≈ 313 €)

16 GB / 256 GB – 2.899 yuan (≈ 349 €)

12 GB / 512 GB – 3.099 yuan (≈ 373 €)

16 GB / 512 GB – 3.399 yuan (≈ 410 €)

16 GB / 1 TB – 3.899 yuan (≈ 470 €)

Un listino che, almeno sulla carta, offre un rapporto qualità-prezzo eccezionale, soprattutto considerando la combinazione di SoC di fascia premium, grande batteria e display ad altissimo refresh rate.