OnePlus Ace 6: prestazioni estreme e batteria da record

A pochi giorni dalla presentazione ufficiale in Cina, OnePlus Ace 6 ormai non è più un segreto. Le ultime indiscrezioni trapelate su Weibo rivelano praticamente tutto di questo nuovo modello, che arriverà insieme al OnePlus15. L’Ace6 promette di essere uno smartphone progettato per chi cerca prestazioni estreme e autonomia da record, con caratteristiche che lo collocano tra i migliori dispositivi Android della fascia alta.

Il display sarà un pannello da 6,83” con risoluzione 1.5K+ e frequenza d’aggiornamento fino a 165Hz, per un’esperienza ultra-fluida. Nonostante utilizzi tecnologia LTPS, supporterà gli standard Dolby Vision, HDR Vivid e HDR10+, raggiungendo una luminosità di picco di 1.800nit e offrendo protezione visiva grazie al PWM dimming a 2.160Hz. Il cuore dello smartphone sarà il Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Si tratta di un chip di punta ancora oggi potentissimo, abbinato a RAM LPDDR5X e archivio UFS 4.1, garanzie di velocità e reattività.

OnePlus Ace 6: batteria da 7.800 mAh e ricarica rapida

OnePlus ha anche integrato la tecnologia Fengchi Gaming Core 2.0. Ovvero un sistema di ottimizzazione del processore che migliora la fluidità e riduce il surriscaldamento durante le sessioni di gioco, agendo direttamente a livello di kernel Android.

Il vero punto di forza del OnePlusAce 6 sarà però la sua batteria da 7.800mAh, una capacità fuori scala per un dispositivo di questa categoria. Secondo quanto emerso, potrà mantenere l’80% della capacità originale anche dopo 2.000 cicli di ricarica. Un risultato che supera la media del settore. Non manca la ricarica rapida da 120W, che consentirà di tornare al 100% in pochi minuti.

Sul fronte fotografico, OnePlus sembra invece puntare alla sostanza. Il modulo posteriore ospiterà una fotocamera principale da 50MP e un’ultra-grandangolare da 8MP, una scelta più modesta rispetto al resto della scheda tecnica. Il dispositivo offrirà comunque dotazioni premium. Ad esempio sensore di impronte a ultrasuoni sotto il display, certificazione IP65, doppi altoparlanti stereo e sensore a infrarossi. Il OnePlus-Ace6 arriverà in colorazioni argento, bianco e nero, con varianti fino a 16GB di RAM e 1TB di memoria interna. Tutti i dettagli saranno confermati durante l’evento di lancio della prossima settimana.