ho Mobile stupirà con il ritorno di una super offerta

Da qualche giorno l’operatore telefonico virtuale ho Mobile ha stravolto la sua proposta, adeguandosi al gruppo Fastweb + Vodafone. Nonostante questo, sembra che l’operatore non voglia abbandonare del tutto le offerte del passato. Nel corso dei prossimi giorni è infatti emerso che ritornerà a disposizione degli utenti una delle offerte più apprezzate di ho Mobile, ovvero ho. 5,99 100 Giga.

ho Mobile farà ritornare molto presto la super offerta mobile ho. 5,99 100 Giga

Secondo quanto è emerso in queste ore, l’operatore telefonico virtuale ho Mobile farà ritornare ufficialmente a breve una delle sue super offerte. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta nota con il nome di ho. 5,99 100 Giga. Si tratta di una delle offerte più apprezzate e soprattutto più convenienti dell’operatore. Nonostante lo stravolgimento della proposta di ho Mobile, sembra comunque che l’operatore non abbandonerà del tutto le sue precedenti proposte.

Stando a quanto è emerso in rete, in particolare, l’offerta in questione dovrebbe ritornare a disposizione degli utenti fra pochi giorni. Il suo ritorno è infatti previsto per la giornata del prossimo 8 settembre 2025. L’offerta ritornerà disponibile sia nei negozi fisici autorizzati ho Mobile sia online sul sito web ufficiale dell’operatore. Sembra che gli utenti interessati a questa offerta avranno circa un mese per poterla attivare.

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, la super offerta di ho Mobile sarà disponibile all’attivazione fino alla giornata del prossimo 28 settembre 2025. Nello specifico, ho. 5,99 100 Giga arriva ad includere ogni mese un grande bundle comprendente fino a 100 GB di traffico dati. Questi saranno validi per navigare con una connettività madama pari al 4G ad una velocità massima pari a 60 mbps in download e 60 mbps in upload. Il bundle dell’offerta include poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Tutto questo ad un costo sempre pari a 5,99 euro al mese.