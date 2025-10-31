Halloween diventa terreno di caccia per i cybercriminali: il 63% delle email è infetto

Quest’anno la notte di Halloween non spaventa solo per maschere e costumi, ma per ciò che arriva nella casella di posta elettronica. Un’analisi di Bitdefender Labs rivela che il 63% delle email a tema Halloween contiene virus, malware o tentativi di truffa, un dato che mette in luce quanto i criminali informatici sfruttino le festività per colpire chi abbassa la guardia.

Lo studio, condotto tra il 15 settembre e il 15 ottobre, ha monitorato il traffico globale di posta individuando messaggi che promuovevano sconti, gadget o premi legati alla ricorrenza. In più di sei casi su dieci, le email analizzate celavano link dannosi, allegati infetti o campagne di phishing finalizzate a rubare credenziali e dati bancari. Le truffe digitali si camuffano spesso da offerte allettanti, con grafiche accattivanti e riferimenti a brand conosciuti per sembrare legittime.

A livello geografico, i Paesi più bersagliati sono gli Stati Uniti, che rappresentano il 73% del totale dello spam malevolo, seguiti da Germania (13%) e Irlanda (6%). L’Italia incide solo per l’1%, ma resta un indicatore della diffusione mondiale del fenomeno. La maggior parte delle email proviene da server statunitensi (67%), con Germania e Singapore che seguono a distanza.

Truffe sempre più sofisticate

Bitdefender evidenzia che molte campagne sfruttano il nome di colossi come Amazon o Walmart per indurre gli utenti a cliccare su link fasulli o scaricare file che installano malware nel dispositivo. Alcuni messaggi promettono premi o buoni regalo con oggetti del tipo: “Il tuo dolcetto di Halloween è pronto” o “Hai vinto un premio esclusivo”.

Gli esperti raccomandano di non aprire allegati sospetti, evitare link sconosciuti e diffidare dalle offerte “troppo belle per essere vere”. È essenziale mantenere aggiornati antivirus e filtri antispam, prestando attenzione ai dettagli dei messaggi, soprattutto al mittente e al dominio.

Anche in un periodo di festa, la prudenza resta il miglior scudo contro le minacce digitali: in rete, meglio un dolcetto vero che uno scherzetto informatico.