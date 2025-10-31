Sora si rinnova: OpenAI introduce i Character Cameo e nuove funzioni per i video AI

OpenAI ha annunciato un importante aggiornamento per Sora, la sua applicazione dedicata alla generazione video tramite intelligenza artificiale. Tra le novità più rilevanti figurano i Character Cameo, una funzione che consente di trasformare qualsiasi soggetto — persone, animali domestici, illustrazioni o oggetti — in un avatar riutilizzabileall’interno dei video creati con l’AI.

Questa innovazione rappresenta un’evoluzione diretta della precedente capacità di Sora di generare deepfake basati su volti reali. Ora le stesse possibilità vengono estese anche a figure non umane, aprendo scenari creativi completamente nuovi. Una volta realizzato un cameo, l’utente può decidere come condividerlo: mantenerlo privato, renderlo accessibile solo ai follower reciproci o distribuirlo liberamente alla community.

L’annuncio arriva in un momento delicato: pochi giorni fa la piattaforma di video personalizzati Cameo ha intentato una causa contro OpenAI, accusandola di violazione del marchio per l’uso del termine “cameo” nella nuova funzione. La società guidata da Sam Altman non ha ancora chiarito come distinguerà le immagini di persone reali da quelle generate da altre AI, un aspetto cruciale per evitare abusi o confusione.

Stitching, classifiche e accesso aperto

L’aggiornamento di Sora non si limita ai Character Cameo. È stato introdotto anche lo stitching dei video, una funzione che consente di unire più clip per creare sequenze più lunghe o scene multiple, rendendo la narrazione visiva più articolata. Un’altra novità è rappresentata dalle classifiche, che mostreranno i video più remixati e i cameo più popolari della piattaforma, promuovendo un maggiore coinvolgimento creativo tra gli utenti.

Per favorire l’adozione delle nuove funzioni, OpenAI ha inoltre rimosso temporaneamente la necessità del codice d’invito: gli utenti di Stati Uniti, Canada, Giappone e Corea possono registrarsi liberamente e provare l’app. L’obiettivo è ampliare rapidamente la base di utilizzatori e incentivare la sperimentazione con gli strumenti di generazione video, in una fase chiave per la crescita dell’ecosistema Sora.